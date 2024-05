Al Sipario Strappato prende il via il quinto festival teatrale regionale “Nena Taffarello”

Torna per la quinta edizione il festival teatrale regionale “Nena Taffarello”, organizzato dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, con il patrocinio del Comune di Arenzano e di Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). Sul palco del teatro in via Marconi 165 , Arenzano, si alterneranno tre compagnie liguri, per una kermesse che prenderà il via venerdì 31 maggio e terminerà sabato 8 giugno 2024.

Programma

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Si parte venerdì 31 maggio con la Compagnia Teatralnervi che porta in scena “Ciaeti”, per la regia di Colla & Risso. Per il loro anniversario di matrimonio, il vicesindaco di Genova Dario Brocchi e sua moglie Paola decidono di invitare i loro più cari amici a una festa, nella loro lussuosa residenza fuori città. Ma quando il sipario si apre, in scena ci sono solo i primi due ospiti della serata, in preda al panico dopo che Dario ha forse tentato di suicidarsi, ferendosi solo al lobo di un orecchio. Gli invitati continuano a suonare alla porta e, alla fine, le coppie devono barcamenarsi in questa bizzarra situazione. L’unico monito è non far assolutamente trapelare la notizia per non creare uno scandalo. Vengono così a galla segreti, frustrazioni, maldicenze e pettegolezzi.

Venerdì 7 giugno la Compagnia degli Evasi porta in scena “Limone e caffè” per la regia di Simone Tonelli. Lo spettacolo è stato selezionato finalista a concorsi come il 33esimo Festival Teatrale Internazionale Castello di Gorizia, il 17esimo Concorso Nazionale “Fabrizio Rafanelli” di Pistoia, l’11esimo Premio Nazionale Comune Città di Mordano teatro brillante e la 17esima edizione del Premio Giorgio Totola. Lo spettacolo, liberamente tratto da “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno, da cui è stato tratto anche il film “Ti ricordi di me?” con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo, è una commedia romantica che narra le vicende di due giovani un po’ emarginati che si conoscono dallo psicoterapeuta. Lui è cleptomane, lei narcolettica, e vivono affrontando insieme tutte le sfide che il destino para loro davanti. Tra furti, coppie in crisi, editori incapaci, amnesie, montagne russe, balletti sardi, sedute di gruppo e comportamenti disfunzionali, i due dolci personaggi tenteranno di assaggiare la felicità.

Sabato 8 giugno ultimo appuntamento con la Compagnia Temps Clar e “Basileia” per la regia di Isabella Loi. Si tratta della rivisitazione del celeberrimo episodio dell’Eneide di Virgilio “Didone, Regina di Cartagine”. Tre regine raccontano la figura femminile attraverso la leggenda che tutti conoscono: l’Eneide di Didone, regina mai vinta da nessuno tranne che da se stessa. Una realtà che ha il sapore di antico ma che è anche estremamente contemporanea e in cui l’amore non può trionfare quando ci sono interessi superiori. Nello spettacolo si analizza la figura femminile nel rapporto con il mito e la storia; basandosi su testi di scrittori che portano avanti questi studi sul femminile, lo spettacolo è una rilettura del grande classico che racconta la storia di uno degli eroi più famosi, Enea, visto però con gli occhi delle donne che lo hanno circondato.

La premiazione

La premiazione finale si terrà sabato 8 giugno dopo l'ultimo spettacolo, e per l'occasione gli spettatori potranno decretare anche il premio del pubblico. La compagnia vincitrice, decretata da una giuria di esperti, avrà accesso alla finale del concorso “Tre Caravelle” della Fita.

Nena Taffarello

Nena Taffarello - a cui è stato dedicato questo festival - si è spenta nel febbraio 2017, ed era una figura molto conosciuta e amata ad Arenzano per i suoi innumerevoli interessi che la portavano a impegnarsi in prima persona in tante associazioni. Attrice, aveva contribuito a fondare Il Sipario Strappato insieme all'attuale presidente del teatro Lazzaro Calcagno, con l'obiettivo di creare uno spazio, tramite il teatro, in cui i giovani potessero trovare un riscatto.

Biglietti, abbonamenti e prenotazioni

Ingresso unico 10 euro. Info e prenotazioni: 3396539121. Prenotazioni WhatsApp al numero 3534369014 .