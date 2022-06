Il Festival Teatrale dell’Acquedotto della Valbisagno ritorna alle origini

Tutto pronto per la 14esima edizione del Festival Teatrale dell’Acquedotto, promosso e organizzato dal Teatro dell’Ortica, che come di consueto animerà l’estate della Val Bisagno con spettacoli e incontri, e le consuete “stondaiate” che uniranno ancora una volta storie, leggende e cultura popolare dei quartieri della vallata. E dopo l’esperimento riuscito della scorsa edizione, si riconferma l’intreccio con il Festival delle Valli dello Scrivia, che porterà il teatro a risalire i territori del genovesato.

Uno degli elementi che caratterizzerà maggiormente questa edizione sarà la riscoperta dei legami che legano teatro, cinema e territorio in Val Bisagno. Nell’anteprima del festival del 10 giugno, in piazza dell’Olmo, sarà presentato il film documentario firmato da Fabio Giovinazzo “Ultimo Spettacolo – Il Cinema Nazionale: a Genova, sì, me lo ricordo” dove lo storico cinema di Molassana, vero e proprio scrigno culturale della Val Bisagno, da anni in attesa di una restituzione alla comunità sarà raccontato attraverso i ricordi e le parole degli abitanti.

A Villa Bombrini il 13 luglio andrà in scena lo spettacolo di Mauro Monni su Gianmaria Volontè, mentre in calendario seguiranno tre appuntamenti legati a Vittorio Gassman che sarà raccontato il 15 luglio al Teatro dell’Ortica e il 18 luglio a Villa Bombrini nello nuovo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Ortica “Cordialmente Gassman”. L’attore nativo di Struppa sarà infine protagonista di un Incontro dell’Olmo a lui dedicato il 20 luglio.

Come di consueto il festival sarà preceduto dalla rassegna dell’Acquedottino, con quattro spettacoli dedicati ai bambini che si terranno sul sagrato della Abbazia di San Siro di Struppa, tutti alle 18, preceduti dai nostri laboratori dedicati che inizieranno alle 17: il ‘Canto dell’Albero’ l’11 giugno, ‘Il gigante egoista’ il 12 giugno, ‘Matite!’ di Gino Balestrino il 18 giugno e ‘Capuccetto rosso e il lupo solitario’ il 19 giugno.

Il Festival tornerà al Cimitero Monumentale di Staglieno con la performance dal titolo “Le signore dell’altra città”: lo spettacolo itinerante fatto di racconti di alcuni personaggi femminili che hanno ultima dimora nella Città di marmo. Prima messa in scena sabato 25 giugno con replica domenica 26. Il 14esimo Festival Teatrale dell’Acquedotto entrerà nel vivo a luglio con tre spettacoli a Villa Bombrini, sei in Val Bisagno, quattro stondaiate e due Incontri dell’Olmo.

“Anche quest’anno sarà un programma ricchissimo di eventi e appuntamenti per tutti – spiega Mirco Bonomi, direttore artistico del Teatro dell’Ortica e del festival – tutto questa abbondanza nasce dalla passione che ci permette di arrivare a questa offerta arricchita dal teatro più tradizionale ma anche da quello legato al sociale, agli eventi culturali, alla ricerca storica delle radici del territorio che attraversiamo e agli spettacoli per i bambini, che saranno i cittadini di domani”.

“Il Festival Teatrale dell'Acquedotto del Teatro dell'Ortica è una testimonianza forte del legame tra teatro, cultura e territorio che dalla Valbisagno quest'anno abbraccia la Valle Scrivia – sottolinea l’Assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, intervenuta durante la presentazione - C'è attenzione all'attualità con il centenario dalla nascita di Vittorio Gassman, nato proprio in Valbisagno, che viene celebrato con un incontro e uno spettacolo”.

“Il Festival dell’Acquedotto è l’evento culturale più importante della vallata – commenta il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Roberto D’Avolio – e ogni anno stupisce per la ricchezza del suo programma. Siamo assolutamente contenti che anche quest’anno ci sia una parte dedicata ai bambini, cosa che reputiamo fondamentale, e un’offerta di altissimo livello”.

Il programma completo del Festival è pubblicato sul sito www.teatroortica.it. Per i Soci di Coop Liguria è prevista una riduzione sugli eventi a pagamento.