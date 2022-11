Ultimi eventi per il festival “Le Strade del Suono” con Eutopia Ensemble

Conto alla rovescia verso il gran finale del festival “Le Strade del Suono”, sabato 19 novembre alle 19 al Ridotto del Teatro Sociale di Camogli e sabato 3 dicembre alle 21 al Teatro dell’Arca del Carcere di Marassi (euro 10, biglietto). Si intitola “Europa” ed è realizzato in collaborazione con Teatro Sociale Camogli, GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso e Festival Suoni in Cammino.

“Anche l’unità reale e profonda del nostro continente – spiega il direttore artistico Matteo Manzitti – è una delle grandi utopie del nostro tempo, un’utopia però che in musica si realizza più facilmente attraverso le voci dei giovani compositori europei, che condividono sensibilità, sguardi, cammini e competenze. Due compositori francesi come Christophe Bertrand e Bastien David si affiancheranno al tedesco Stefan Streich e all’italiano Vincenzo Parisi in un concerto estremamente ricco di sonorità e colori, anche per la presenza della fisarmonica di Carlo Sampaolesi”.

Musiche di: Bastien David, Christophe Bertrand, Stefan Streich, Vincenzo Parisi.

Ensemble Eutopia: Matteo Manzitti (pianoforte), Stefano Guarnieri (pianoforte), Valentina Messa (pianoforte), Sebastiano Menardi (violino), Edoardo Lega (clarinetto), Carlo Sampaolesi (fisarmonica).