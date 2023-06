Festival della Parola di Chiavari: tanti ospiti per un'edizione dedicata alla rivoluzione dei diritti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

¿Ri(e)voluzione? Una rivoluzione dei diritti, delle emozioni, delle opportunità green può essere pura evoluzione? Con questo tema apre a Chiavari la decima edizione del Festival della Parola, da giovedì 1 a domenica 4 giugno, con tanti eventi, incontri e dibattiti in diverse location cittadine, epicentro in piazza Nostra Signora dell'Orto.

Tra i punti di partenza della manifestazione il tema dei diritti delle donne: Woman Life Freedom è l’installazione che diventerà parte dell’azione globale di solidarietà con le donne iraniane e con quelle che ovunque nel mondo hanno manifestato per i loro diritti fondamentali. Il progetto internazionale a cui Il Festival della Parola aderisce mette a disposizione prezioso materiale grafico che sarà trasformato in un gigantesco collage, una monumentale installazione urbana in piazza Roma. Tra gli ospiti tante scrittrici, opinioniste, giornaliste. Si parlerà anche di ambiente, intelligenza artificiale, cura del pianeta, rivoluzione climatica e global warming, sport, estetica ed estetismo, famiglie arcobaleno e tanta letteratura.

Il filo conduttore è il confronto, il porsi continuamente domande, poiché, come raccontano gli organizzatori: non abbiamo la verità in tasca ma crediamo ostinatamente nel futuro e nelle sue infinite chance di rispondere, prima o poi, ai nostri quesiti.

Tra gli ospiti di questa edizione Francesca Fagnani, Luca Mercalli, Sabina Guzzanti, Piero Pelù, Cinzia Leone, Giordano Bruno Guerri, Rocco Tanica, Rosa Teruzzi, Nicola Gratteri, Massimo Bernardini, Gian Luca Pagliuca, Martina Riva, Patrizia Rinaldi e tantissimi altri.

Programma

Giovedì 1° giugno

Ore 9.30 – Piazza N.S. Dell’Orto

Flash mob della Parola a cura dell’Istituto Comprensivo G.B. Della Torre e della Scuola statale Ilaria Alpi

Ore 10 – Piazza N.S. dell’Orto

Donne, vita, libertà incontro con Parisa Nazari. Modera Roberto Pettinaroli

ore 10.45 – Piazza N.S. dell’Orto – Tensostruttura

Incontro con il meteorologo Luca Mercalli e la biologa Roberta Parodi (Resp. Serv. Educativi Acquario di Genova)

Ore 15 – Società Economica

Convegno internazionale Italo Calvino: l’arte di raccontare. Intervengono: Enrico Rovegno ( Resp. Biblioteca Soc. Economica), Francesco De Nicola (Università di Genova), Giulio Ferroni (Università La Sapienza), Victoriano Peña Sanchez (Università di Granada), Elvio Guagnini (Università di Trieste), Filippo Pennacchio (Università IULM), Fabio Contu (antropologo)

Ore 17.30 – Auditorium San Francesco

Renzo Chiesa, presentazione della mostra Cinquanta – 50 anni di ritratti della mia musica

In collaborazione con il Gruppo Fotografico DLF di Chiavari, con un intervento del giornalista Mario Luzzatto Fegiz

Ore 18.30 – Società Economica – Donne in Cammino

Incontro con la scrittrice Cinzia Leone. Modera Goffredo Feretto

Ore 19 – Piazza N.S. dell’Orto

Giordano Bruno Guerri , presentazione del libro Gabriele D’Annunzio. La vita come opera d’arte (Rizzoli). Modera Ilaria Bellantoni

Ore 21.30 – Piazza N.S. dell’Orto

Riflessioni sulla legalità incontro con il procuratore antimafia Nicola Gratteri, modera Pierluigi Senatore

Consegna del Premio Futura assegnato dalle scuole del comprensorio

Venerdì 2 giugno

Ore 17 – Piazza N.S. dell’Orto

Alice Pignagnoli, presentazione del libro Volevo solo fare la calciatrice (Minerva Editore). Modera Danilo Sanguineti

Ore 17 – Società Economica

Laura Guglielmi, presentazione del libro Italo Calvino e Sanremo – alla ricerca di una città scomparsa (Il Canneto Editore). Modera Goffredo Feretto

Ore 18 – Piazza N.S. dell’Orto

Antonio Dipollina , presentazione del libro La nostra America: gli anni d’oro del basket italiano (Hoepli). Ospite: Valerio Bianchini.

Ore 18.30 – Società Economica – Donne in cammino

Incontro con Ilham Allah Chiara Ferrero. Modera Goffredo Feretto

Ore 19 – Piazza N.S. dell’Orto

Gianluca Pagliuca con Federico Calabrese, presentazione del libro Volare libero (Minerva Editore). Modera Pierluigi Senatore

Ore 21.30 – Piazza N.S. dell’Orto

Incontro con Piero Pelù e presentazione del libro Spacca l’infinito – il romanzo di una vita (Giunti Ed.). Conduce Massimo Cotto

Sabato 3 giugno

Ore 18.30 – Società Economica – Donne in cammino

Incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano. Modera Goffredo Feretto

Ore 18.30 – Auditorium San Francesco

Tu, un bene per me: la sorpresa dell’accoglienza un dialogo con Massimo Bernardini, Cesare Maria Cornaggia e Adriano Sansa

Ore 19 – Piazza N.S. dell’Orto

Ci ritorni in mente. Gli 80 anni di Lucio Battisti conduce Franco Zanetti di Rockol. Intervengono Enrico Casarini (Il duetto di Mina Battisti – Minerva Ed.) e Andrea Podestà (Battisti, l’Altro-Squilibri Ed.) . Con il contributo video da 33 giri – Italian Master (Sky Arte)

Ore 21.30 – Piazza N.S. dell’Orto

Sabina Guzzanti, presentazione del libro aNonniMus (Harper Collins). Modera Martina Riva

Domenica 4 giugno

Ore 16 Palazzo Rocca – Salone

Sebastiano Mondadori, presentazione del libro Verità di famiglia- Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La Nave di Teseo). Modera Paolo Cavallo

Ore 17 Palazzo Rocca – Salone – Donne in giallo

Presentazione dei libri di Rosa Teruzzi , Il valzer dei traditori (Sonzogno); Patrizia Rinaldi, Guaio di notte (Rizzoli). Moderano Mauro Boccaccio e Valeria Corciolani

Ore 18.15 – Palazzo Rocca – Salone

Luca Sommi, presentazione del libro La bellezza. Istruzioni per l’uso (Baldini+Castoldi). Modera Renato Tortarolo

Ore 19 – Piazza N.S. dell’Orto

Un confronto sul tema LGBTQIA+, incontro con Simone Pillon e Ivan Cattaneo

Ore 18.30 – Società Economica – Donne in cammino

Incontro con Lea Bartolini Modera Goffredo Feretto

Ore 18.45– Porto Turistico (Lega Navale)

Zibba in Si dorme come cani – canzoni dai racconti del giovane Calvino

Lezioni invisibili – omaggio a Italo Calvino di e con Massimiliano Finazzer Flory e il musicista Stefano Guazzo

Ore 21.15/22.15 – Piazza N.S. dell’Orto – Consegna del Premio Ambasciatore della Parola 2023

ore 21.15 – Non siamo mai stati sulla Terra: riflessioni sull’intelligenza artificiale con Rocco Tanica. Modera Renato Tortarolo

ore 22.15 – La “belva” si racconta incontro con Francesca Fagnani. Modera Massimo Poggini