"Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”: il Festival Organistico Internazionale di Rapallo

Da ventitré anni, ogni estate, gli organi ritrovano la voce e si ascoltano “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. Il Festival Organistico Internazionale organizzato dall’Associazione “Rapallo Musica” è arrivato alla 23esima edizione, celebrata da quindici concerti in programma da giovedì 15 luglio a lunedì 23 agosto 2021 in nove comuni appartenenti alle quattro province liguri. Ogni serata offre l’occasione di ritrovarsi dopo un così lungo periodo travagliato, sostare in un luogo d’arte e ascoltare alcune tra le più belle pagine musicali di Vivaldi, Bach, Franck, Frescobaldi, Pergolesi, Fauré, Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Liszt, Haydn, Händel, tra gli altri.

Il festival organistico “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” torna puntuale nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione, per incontrare il pubblico che non lo ha mai abbandonato. Un sentito ringraziamento va alle istituzioni che hanno appoggiato la manifestazione, realizzata sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il Patrocinio del Ministero della Cultura Italiano, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo della Regione Liguria e del Comune di Rapallo, la collaborazione di Goethe-Institut Genua, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova e Forum Austriaco di Cultura di Milano. Main sponsor Coop Liguria e Centrale del Latte d’Italia. Partner istituzionale Camera di Commercio di Genova.

«La ventitreesima edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” – dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo – rappresenta un evento importante nell’ambito dell’offerta culturale e musicale ligure, tanto più significativo in un momento storico così difficile, a livello globale, come quello attuale. Il format della manifestazione, che sa ben coniugare concerti di grande qualità con la scelta di alcuni dei tanti luoghi d’interesse artistico e architettonico della nostra regione, chiese e oratori, risulta senz’altro vincente e si rivela un importante strumento di promozione culturale e turistica del nostro territorio».

Gli scenari del festival sono le cattedrali dei grandi centri urbani, le chiese parrocchiali dei paesi dell’entroterra, gli oratori custodi di tesori artistici. Non solo pitture e sculture, ma anche i preziosi organi che si possono ascoltare nelle esecuzioni di artisti di fama internazionale come il francese Olivier Latry, o di giovani emergenti come Alberto Gaspardo, il polacco Karol Massakowski, il tedesco Severin Zöhrer, l’austriaca Ines Schüttengruber, Davide Zanasi, Tommaso Mazzoletti. Il festival si apre giovedì 15 luglio a Laigueglia con il “Concerto promenade” di Nicolò Sari che si tiene in due luoghi: l’Oratorio di Santa Maria Maddalena e la Chiesa parrocchiale di San Matteo.

Il momento centrale del festival saranno i tre concerti d’inaugurazione del restauro dell’organo della Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo, che si svolgeranno nelle serate di domenica 1, venerdì 20 e sabato 21 agosto. Proprio queste ultime due date vedranno il ritorno a Rapallo di Olivier Latry, organista della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Sono tre occasioni per ascoltare in concerto la nuova voce dell’organo restaurato, che in fondo alla basilica offrirà l’immagine suggestiva della nuova mostra di canne che ne costituiscono la cassa armonica. Tutti i concerti di “Armonie Sacre” sono gratuiti, ma solo per i due di Latry è necessario prenotare scrivendo a info@rapallomusica.it o telefonando al numero 333 1111355.

Mai come quest’anno la città di Rapallo è al centro della programmazione del Festival Organistico Internazionale, con altri quattro appuntamenti nella Basilica di Montallegro con Severin Zöhrer (27 luglio), nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo con Sibi Consoni – Accademia Vocale di Genova, diretta da Roberta Paraninfo, e Ines Schüttengruber all’organo (4 agosto), l’Oratorio dei Bianchi con il Trio d’archi “Jean Sibelius” e Davide Zanasi all’antico organo Tommaso II Roccatagliata del 1779 (10 agosto), l’Oratorio dei Neri dove si esibisce in un raro concerto a due organi il duo formato dallo spagnolo Pablo Márquez Caraballo e dalla giapponese Atsuko Takano (22 agosto). Gli altri appuntamenti sono a Soglio di Orero, in provincia di Genova, con il concerto di Matteo Galli e la visita guidata allo strumento (21 luglio), Ventimiglia con Alberto Gaspardo alla Cattedrale di Santa Maria Assunta (22 luglio), Recco con il polacco Karol Mossakowski alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni (24 luglio), Sestri Levante con Mauro Occhionero alle percussioni storiche e Gabriele Levi all’organo della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo di Riva Trigoso (8 agosto), Coreglia Ligure con Valentino Ermacora alla Chiesa Parrocchiale San Nicolò di Bari (16 agosto), Follo, in provincia di La Spezia, con Tommaso Mazzoletti alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice di Piana Battolla (17 agosto), e infine Chiavari con il trombettista Nicola Martelli e l’organista Daniele Dori in concerto nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista (23 agosto).

Calendario

Giovedì 15 luglio 2021 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Concerto Promenade

Oratorio di Santa Maria Maddalena e Chiesa Parrocchiale di S. Matteo

Nicolò Sari, organo

Organista delle chiese di S. Trovaso e Carmini a Venezia

Mercoledì 21 luglio 2021 – Soglio di Orero (GE) – ore 21,15

Concerto e visita guidata allo strumento

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

Matteo Galli, organo

Organista titolare delle Basiliche di San Lorenzo Maggiore, S. Maria presso S. Satiro e San Giorgio al Palazzo in Milano

Giovedì 22 luglio 2021 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di S. Maria Assunta

Alberto Gaspardo, organo

“Premio Nazionale delle Arti” per la sezione Organo 2017

Sabato 24 luglio 2021 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Karol Mossakowski (PL), organo

Primo classificato del “Grand Prix de Chartres” e Organista della Cattedrale di Lille (Francia)

Martedì 27 luglio 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Severin Zöhrer (D), organo

Organista della Chiesa di St. Johannes Nepomuk di Eberbach (Germania)

Domenica 1° agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Concerto di inaugurazione del restauro dell’organo

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Fabio Macera, organo

Organista titolare della Basilica dei SS. Gervasio e Protasio in Rapallo

Mercoledì 4 agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo

Sibi Consoni - Accademia Vocale di Genova

Roberta Paraninfo, direttore

Ines Schüttengruber (A), organo

Docente di Organo presso l’Universität für Musik di Vienna

Domenica 8 agosto 2021 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Mauro Occhionero, percussioni storiche

Gabriele Levi, organo

Martedì 10 agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

Trio “Jean Sibelius”

Davide Zanasi, organo

Lunedì 16 agosto 2021 – Coreglia Ligure (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò da Bari

Valentino Ermacora, organo

Docente presso il Conservatorio di Musica “G. Puccini” di La Spezia

Martedì 17 agosto 2021 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Tommaso Mazzoletti, organo

Organista delle Chiese Protestanti Riformate di Gland e Vich (Vaud, Svizzera)

Giovedì 19 agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Concerto di inaugurazione del restauro dell’organo

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Olivier Latry (F), organo

Organista titolare della Cattedrale di Notre Dame – Parigi

Venerdì 20 agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Concerto di inaugurazione del restauro dell’organo - REPLICA

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Olivier Latry (F), organo

Domenica 22 agosto 2021 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Concerto “a due organi”

Oratorio dei Neri

Pablo Márquez Caraballo (E) e Atsuko Takano (J), organo

Organista della Cattedrale di Valencia e Docente presso il Conservatorio Superior de Castellón (Spagna)

Lunedì 23 agosto 2021 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

Nicola Martelli, tromba

Trombettista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala

Daniele Dori, organo

Primo Organista Titolare della Cattedrale di Firenze