26° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Il Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria” è pronto alla XXVI edizione da martedì 23 luglio a domenica 25 agosto. Nato a Rapallo nel 1999 per iniziativa dell’Associazione Culturale Rapallo Musica ETS, è stato ideato da Fabio Macera, che ne è tuttora il direttore artistico insieme a Filippo Torre, per valorizzare lo straordinario patrimonio organario della Liguria con l’esecuzione di grandi concertisti italiani e internazionali che di anno in anno ne hanno fatto riascoltare la voce nelle chiese e negli oratori dove sono custoditi, luoghi d’arte e spiritualità.

Diciassette concerti in undici località che coprono l’arco della Liguria, una prima esecuzione assoluta e inedita ispirata al film “Interstellar” di Christopher Nolan, l’occasione di ascoltare Martin Baker, Master of Music della Cattedrale di Westminster a Londra dal 2000 al 2019, e Philippe Lefebvre, organista emerito della Cattedrale di Notre Dame a Parigi. Sono solo alcune delle perle preziose che vanno a formare il 26° viaggio da ovest a est, nella Liguria del suo immenso patrimonio organario. Tra le varie location, Rapallo, Cervo, Laigueglia, Sestri Levante, S. Margherita Ligure, Lavagna, Sanremo, Chiavari, Riva Trigoso, Ventimiglia, Corniglia, Recco. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

“Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria” 2024 esordirà il 23 luglio a Cervo, in provincia di Imperia, con una novità assoluta presentata in collaborazione con il 61° Cervo Festival, che inaugura anche la sezione “Nuovi percorsi”. Nella Chiesa di S. Giovanni Battista si potrà assistere alla prima di “Interstellar”, composizione inedita ispirata all’omonimo film di Christopher Nolan.

Come sempre attesissimi sono i recital solistici: all'appello, due star della musica d’organo come Martin Baker, Master of Music della Cattedrale di Westminster a Londra dal 2000 al 2019 e Philippe Lefebvre, organista emerito della Cattedrale di Notre Dame di Parigi. Oltre a loro, gli esponenti delle tradizioni italiana e internazionale: Marco Ruggeri, Fabio Ciofini, Wolfgang Capek, Loreto Aramendi.

Imperdibile, poi, la rarissima occasione di ascoltare un concerto per organo e orchestra. Quest’anno l’appuntamento è il 10 agosto con l’Ensemble Rapallo Musica diretto da Filippo Torre e l’organista Luca Scandali, docente al Conservatorio di Pesaro.

Non mancherà il dialogo fra organo, gli altri strumenti, ma anche il canto e il teatro di prosa. Il Festival attende l’Ensemble femminile “Chorus Laetus” diretto da Luca Pollastri e l’organista Luigi Fontana, il Vox Silvae Ensemble e l’organista titolare della Cattedrale di Piacenza, Federico Perotti, e il Coro dell’Accademia Vocale di Genova diretto da Roberta Paraninfo assieme all’organista Mauro Cossu.

Infine, un evento unico nel suo genere: nella Chiesa di S. Pietro di Corniglia, Stefano Pellini, organista titolare del Duomo di Modena, suonerà il prezioso organo nel secondo concerto della sua nuova vita dopo il restauro, in dialogo con il sax di Pietro Tagliaferri

Il programma completo su rapallomusica.it.