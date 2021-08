"Ombre di jazz": il festival a Bogliasco arriva alla terza edizione

Ritorna a Bogliasco il festival musicale Ombre di Jazz 2021: si svolgerà dal 27 al 29 agosto in diversi luoghi del borgo marinaro del Golfo Paradiso con laboratori dedicati ai musicisti di qualsiasi livello, concerti – anche con aperitivo! - nella piazza principale, un tour musicale a staffetta nei locali del paese, negli stabilimenti balneari e direttamente… sulla sabbia della spiaggia principale. Voci e strumenti di alcuni artisti bogliaschini noti a livello internazionale e diverse presenze note tra gli amanti del jazz rendono la tre giorni un appuntamento unico e imperdibile. Tutti gli eventi sono gratuiti.

È la terza edizione del festival, iniziato nel 2019 e dedicato alla memoria di Federica Tassinari, la cantante jazz famosa in tutto il mondo di origini bogliaschine prematuramente scomparsa nel 2018. L’evento è organizzato da Proloco Bogliasco con il sostegno del Comune di Bogliasco e di JustPeruzzi sotto la direzione artistica di Luca Falomi e l’organizzazione di Maria Grazia Bisio. Si svolgerà in sicurezza seguendo le nuove normative covid esclusivamente all’aperto: il concerto in piazza di domenica sera a oggi risulta già esaurito.

I primi due giorni – venerdì 27 e sabato 28 agosto – si terranno i workshop di improvvisazione e musica di insieme per tutti gli strumenti mattina e pomeriggio. Venerdì 27 è il giorno della staffetta tra i locali del paese: si parte dal Bistrotto, per proseguire con il Mellow Yellow e ancora La Caletta e la terrazza dei Maa Beach. Ogni ora, a partire dalle 18, un nuovo concerto da accompagnare con un aperitivo, mentre la luce della sera scende sul mare. Sabato alle 18,30, a conclusione della due giorni di laboratori, saranno gli stessi studenti a improvvisare sul palco di piazza XXVI Aprile con la formula speciale dell’aperijazz. E domenica sera, 29 agosto, il gran finale con il concerto dei Musica Nuda, duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che in 18 anni hanno collezionato oltre 1500 concerti nel mondo, suonando in location uniche come l’Hermitage di San Pietroburgo e l’Olympia a Parigi.

Il programma nel dettaglio:

Venerdi 27 agosto:

9:30-12:30 /15:00-18:00 Workshop di improvvisazione e musica d’insieme, presso “Gazebo del Girotondo” p.zza Shrjabin Bogliasco (su prenotazione a iat@prolocobogliasco.it)

18-19 “In a mellow tone” con Eugenia Cuomo (voce) e Luca Terzolo (piano), presso Il Bistrotto

19-20 “Bebado jazz duo” con Enrica Capilli (voce) e Gioele Mazza (chitarra) presso Mellow Yellow

20-21 “One man duo” con Giovanni Pittaluga (chitarra) e Alessandro Mazza (voce, chitarra e tromba) presso La Caletta

21-22 “Choroagogo” con Catalina Gajardo (percussioni, charango e voce), Irene Mancini (chitarra), Paola Gocilli (mandolino), Rosy Fiorillo (flauto traverso) presso la terrazza del Maa Beach

Sabato 28 agosto:

9:30-12:30/15:00-18:00 Workshop presso “Gazebo del Girotondo” p.zza Shrjabin Bogliasco

18.30 Aperijazz in piazza XXVI aprile con concerto allievi del Workshop diretti da Tina Omerzo, Riccardo Barbera e Luca Falomi

Domenica 29 agosto:

21:30 Concerto “Musica Nuda” con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Piazza XXVI aprile (prenotazioni tutti i giorni dalle 10 alle 12 allo 0103470429, per un totale di 150 posti a sedere e 150 posti in piedi, obbligo di mascherina, evento gratuito. I posti a oggi sono esauriti)