Festival Nuovo Cinema Europa al Cineclub Nickelodeon

Al Cineclub Nickelodeon di Genova dall'1 al 16 dicembre 2021 torna il Festival Nuovo Cinema Europa, con una nuova edizione mista in presenza e online. Come ogni anno verrà presentata una selezione delle migliori opere prime del cinema europeo, con film in lingua originale sottotitolati in italiano.

Le proiezioni in sala si tengono le prime tre settimane di dicembre, nelle serate di mercoledì e giovedì alle ore 21,15 nel cineclub di via della Consolazione 5.

Sono in programma anche proiezioni e incontri online, sul sito MyMovies. Come lo scorso anno, i dibattiti con i registi e gli ospiti sono in diretta, e il pubblico può partecipare attivamente attraverso la chat dell'evento. Gli eventi online sono gratuiti.

È possibile accedere a tutte le proiezioni con la tessera di Profondità di Campo, l'associazione che dal 2010 cura e organizza l'evento, a cinque euro.

Il Festival Nuovo Cinema Europa, curato da Profondità di Campo con la Direzione di Angela Ferrari, è organizzato con il sostegno del Comune di Genova nell'ambito di "Genova città dei Festival" e il patrocinio di Genova Liguria Film Commission. Partecipano e collaborano alla XII edizione: Goethe-Institut Genua, Istituto Ellenico di Cultura, Greek Film Centre, Giffoni Film Festival, Ennesimo Film Festival, Bergamo Film Meeting, iSegretiDeiVicoliDiGenova e Associazione Culturale Giano.

Il programma dettagliato si può leggere qui.