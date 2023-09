Il “Festival in una notte d’estate” di Lunaria Teatro torna con gli ultimi spettacoli

Anche quest’anno il Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro avrà una sua coda a settembre, dal 19 al 30 del mese, snodandosi tra il chiostro della chiesa di San Matteo e altre suggestive location scelte per gli spettacoli itineranti.

Si ricomincia martedì 19 settembre con un doppio appuntamento: alle 19:15 la visita guidata alla cattedrale di San Lorenzo e alla sua torre, con prenotazione obbligatoria (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it) in collaborazione con Festigium srl. E alle 21, nel raccoglimento del chiostro di San Matteo, “Un racconto di mare: Tridicino”, reading dell’omonimo racconto di Andrea Camilleri con Pietro Montandon al leggìo e l’accompagnamento musicale del polistrumentista Roberto Catalano, in un viaggio in barca nel mare di Sicilia tra alghe, polpi giganti, veloci paranze, dragunare e conchiglie che suonano la musica del vento. Ma soprattutto, un viaggio sulle onde e nelle profondità del mare camilleriano. Un racconto di ispirazione mitologica denso di emozioni, di spunti ora ironici, ora malinconici e di rimandi ad un mondo ormai quasi scomparso, però vivo nella tradizione del cunto.

Giovedì 21 settembre, sempre al chiostro di San Matteo, sarà di scena “La lunga notte di Penelope”, adattamento di Fausto Cosentino tratto dall’”Ulisse” di James Joyce, interpretato da Sarah Pesca e con Carola Puppo al violoncello, per una produzione dell’associazione Officine del Levante di Levanto. Ci si sposterà invece ai Giardini Baltimora sabato 23 settembre per l’allestimento in forma di spettacolo itinerante de “La bocca del lupo”, con tre turni alle 15, 16:30 e 18. Le vicende del capolavoro verista di Remigio Zena, interpretato da Alice Bignone, Rita Castaldo, Anna Nicora, Alma Poli e Paolo Portesine, si snodano alla fine dell’Ottocento nei vecchi quartieri della Pece Greca e di via Madre di Dio, proprio dove oggi sorgono i cosiddetti “giardini di plastica”: qui vive la Bricicca, che cerca di integrare i pochi guadagni ottenuti dal suo banco di frutta e verdura quelli del lotto clandestino gestito da un uomo senza scrupoli. Le difficoltà sono accentuate dalle vicende delle figlie: la generosa Angela, che non riesce a coronare il suo sogno d'amore e si ammala fino a morirne; l'umile Battistina, che prenderà i voti per unirsi a una missione in Patagonia; e infine la giovanissima e frivola Marietta, che ha come unico scopo il vivere bene ma si troverà a fare la prostituta. Posti limitati con prenotazione obbligatoria, telefonando tra le 10 e le 17:30 a Lunaria Teatro allo 010.2477045, oppure scrivendo a info@lunariateatro.it

Ancora una divagazione dal tradizionale palcoscenico di San Matteo domenica 24 settembre, questa volta ai Parchi di Nervi con ritrovo davanti alla GAM-Galleria d’Arte Moderna (biglietto 1 euro), che serviranno da quinta naturale alla favola per famiglie, raccontata da Paolo Drago, “La cicogna che non sapeva volare”, ispirata al libro “La cicogna bianca, biodiversità in pericolo” di Enrica Zinno. Infine sabato 30 settembre, a Palazzo Spinola Pellicceria, il ritorno di un grande classico di Lunaria, ancora in forma itinerante, con repliche alle 15, 16:15 e 17:30: “Il Gattopardo”. Il romanzo risorgimentale per eccellenza, opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rivivrà nell’interpretazione di Vittorio Ristagno, Andrea Benfante, Rita Castaldo, Paolo Drago e Alessio Zirulìa, vincitore del Premio Hystrio alla Vocazione 2021. La regia è di Daniela Ardini. Gli attori agiranno tra l’atrio ed il salone di rappresentanza di Palazzo Spinola, concentrandosi sugli eventi che portano all’innamoramento di Tancredi per la bella Angelica, l’uscita a caccia del Principe di Salina, la conoscenza di Calogero Sedara, padre di Angelica, ed il culmine rappresentato dal gran ballo finale che prelude allo scioglimento della vicenda, con la morte dell’ultimo Gattopardo. L’evento è realizzato in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola. Anche in questo caso posti sono limitati con obbligo di prenotazione allo 010.2477045 o via mail a info@lunariateatro.it.

Biglietto intero: 14 euro; ridotto* 12 euro; giovani (under 26) 8 euro; bambini (under 13) 7 euro Incontri-aperitivo e “La cicogna che non sapeva dove andare”: 1 euro. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo: 16 euro.

* over 65, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria, titolari di Green Card

