Percorsi pirandelliani: serata dedicata allo scrittore al Festival in una notte d'estate

Per la prima volta il “Festival in una notte d'estate” organizzato da Lunaria Teatro avrà un'appendice a settembre all'insegna delle proposte didattiche rivolte a tutti gli appassionati. Lunedì 12 settembre, presso il chiostro di San Matteo, in programma “Percorsi pirandellini nell'ombra e nell'oltre”, una serata dedicata a Pirandello, che vedrà la professoressa Graziella Corsinovi, una delle maggiori esperte del grande autore siciliano a livello mondiale, introdurre la rappresentazione de “L’uomo dal fiore in bocca”, con Pierluigi Cominotto e Paolo Drago.

L'oltre, snodo centrale dell'opera pirandelliana, è l'affascinante mezzo di capovolgimento dell'interpretazione della realtà.

C'è un “oltre” in tutto. Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena quest'oltre baleni negli occhi d'un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate. Quaderni di Serafino Gubbio operatore.

Quanto valga un'ombra l'umorista sa bene: il Peter Schlemihl di Chamisso informi. Saggio su L'Umorismo.

Graziella Corsinovi. Docente di Letteratura Italiana, di Storia del teatro e dello spettacolo, di Drammaturgia, di Storia della lingua italiana, di Grammatica italiana, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su Pirandello e molti altri autori contemporanei.

Informazioni

Biglietto intero: 14 euro; ridotto * 12 euro; bambini 7 euro (under 13).

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it,