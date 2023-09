“Il Gattopardo” a Palazzo Spinola Pellicceria chiude il Festival in una Notte d'Estate 2023

Prezzo non disponibile

La 26ª edizione del Festival in una notte d’estate, storica rassegna di prosa, musica e danza di Lunaria Teatro, si conclude sabato 30 settembre, a Palazzo Spinola Pellicceria, con “Il Gattopardo”, un grande classico nella produzione della compagnia diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni, ancora in forma itinerante, con repliche alle 15, 16:15 e 17:30.

Il romanzo risorgimentale per eccellenza, opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rivivrà nell’interpretazione di Vittorio Ristagno, Andrea Benfante, Rita Castaldo, Paolo Drago e Alessio Zirulìa, vincitore del Premio Hystrio alla Vocazione 2021. La regia è di Daniela Ardini. Gli attori agiranno tra l’atrio ed il salone di rappresentanza di Palazzo Spinola, concentrandosi sugli eventi che portano all’innamoramento di Tancredi per la bella Angelica, l’uscita a caccia del Principe di Salina, la conoscenza di Calogero Sedara, padre di Angelica, ed il culmine rappresentato dal gran ballo finale che prelude allo scioglimento della vicenda, con la morte dell’ultimo Gattopardo.

L’evento è realizzato in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola. Anche in questo caso posti sono limitati con obbligo di prenotazione allo 010.2477045 o via mail a info@lunariateatro.it.