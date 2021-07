Festival in una notte d'estate al via con la "Lunaria" di Vincenzo Consolo: il programma della prima settimana di spettacoli in piazza San Matteo

La 25esima edizione del “Festival in una notte d'estate” Lunaria Teatro prenderà il via lunedì 5 luglio, con la messa in scena della “Lunaria” di Vincenzo Consolo: tra i testi più importanti della letteratura del '900, nonché primo spettacolo ad essere rappresentato, nel lontano 1986, dalla compagnia di Daniela Ardini e Giorgio Panni, alla quale ha dato addirittura il nome.

La storia racconta la favola del Viceré di Sicilia e della Luna che cade su una remota contrada senza nome, per poi rinascere e continuare ad ispirarci. Protagonista assoluto è Pietro Montandon che, grazie all’uso delle maschere e alla sua invenzione recitativa, venerdì 9 e sabato 10 luglio, sarà ancora attore unico in scena, per una rilettura de “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello.

Ma prima, martedì 6 luglio, sul sagrato di piazza San Matteo ci sarà spazio per la danza con “Fragmenta Paginae” dei Mechanical Monkeys, percorso all’interno della psicologia dei personaggi coreografato da Simone Maier, mentre giovedì 8 sarà la volta di “Ciak, si suona!” un excursus della Camerata Musicale Ligure di José Scanu tra le più belle colonne sonore del cinema, da Ennio Morricone, omaggiato a pochi giorni dal primo anniversario della morte, a Nicola Piovani.

Di seguito il riepilogo del programma della prima settimana di Festival, a margine del quale si segnala l'avvio degli incontri aperitivo al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino curati da Remo Viazzi dedicati, quest'anno, al topos letterario della discesa agli Inferi, e la messa in scena di “Pinocchio, una fiaba sonora” a Villa Imperiale per la rassegna "Ridere d'agosto... ma anche prima": in entrambi i casi, l'appuntamento è per venerdì 9 luglio.

Prosa / Lunedì 5 luglio

LUNARIA

di Vincenzo Consolo

con Pietro Montandon

tecnico luci e fonica Luca Nasciuti

costumi Maria Angela Cerruti

scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

Lunaria Teatro Genova

La favola del Viceré e della Luna che cade su una remota contrada senza nome, ma poi rinasce continuando a ispirarci da molti anni: uno dei più importanti testi letterari del ‘900, doverosamente riproposto in un anno in cui tutti abbiamo un gran bisogno di “storie a lieto fine”.

Danza / Martedì 6 luglio

FRAGMENTA PAGINAE

coreografia Simone Maier interpreti Giulia Castagnola, Simone Maier, Giorgia Raffetto, Maela Raffetto, Ermanno Rava

Mechanical Monkeys

Un viaggio all’interno della psicologia dei personaggi, attraverso un’analisi in danza della loro identità con gli strumenti della psicoanalisi. Il racconto coreografico è un percorso a ritroso negli incontri-scontri della ragazza protagonista con le diverse anime che la abitano da dentro.

Musica / Giovedì 8 luglio

CIAK SI SUONA

con la Camerata Musicale Ligure: José Scanu (chitarra e maestro concertatore), Giovanni Sardo (violino), Marco Moro (flauti), Simone Mazzone (chitarra)

Le più belle colonne sonore del cinema: da Ennio Morricone, che rievoca le atmosfere degli spaghetti western di Sergio Leone, a Nicola Piovani de La vita è bella, passando attraverso film come Il padrinoe Il Gattopardo.

Prosa / Venerdì 9 e sabato 10 luglio

IL FU MATTIA PASCAL

dal romanzo di Luigi Pirandello

con Pietro Montandon

fonica e luci Luca Nasciuti

costumi Maria Angela Cerruti

scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

Lunaria Teatro Genova

Una rilettura del capolavoro pirandelliano per attore solo. Grazie alle maschere e alla invenzione recitativa, Pietro Montandon trasmette le emozioni e l’umorismo che danno vita a Il fu Mattia Pascal, mantenendo la vitalità del testo e districandone gli aspetti psicologici meno immediati.

Bambini / Venerdì 9 luglio, ore 21

Genova, Villa Imperiale

in collaborazione con Ridere d’agosto... ma anche prima

PINOCCHIO, UNA FIABA SONORA

con Andrea Benfante

Eventi collaterali

9, 12 e 22 luglio (ore 19)

Loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino

ALTROVE. INCONTRI APERITIVO

a cura di Remo Viazzi

Il viaggio agli Inferi da Omero ai giorni nostri, passando per Dante (biglietto: 1 euro)