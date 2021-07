Festival "In una notte d'estate": "Onysio's Dream" e "Amarti che fatica" in Piazza San Matteo

Al “Festival in una notte d'estate”, in svolgimento a Genova in piazza San Matteo, domani giovedì 22 luglio torna protagonista la prosa. Il Teatro Libero di Palermo porta infatti sul palco un’opera del drammaturgo francese contemporaneo Laurent Gaudé: il suo “Onysio’s dream, ovvero Onysio il furioso”, interpretato da Giuseppe Pestillo e diretto da Luca Mazzone, affronta il tema della modernità del mito, costruendo un personaggio che si muove sul crinale tra la poesia e l’epopea, tra la parola tragica e la quotidianità. Dioniso è il dio di quelli che non hanno nemmeno una storia; Gaudé, nella scelta del nome, fa saltare le prime lettere che ne richiamano la dimensione divina, lasciando solo quella terrena: Onysos è così un uomo, ed umani sono i suoi impulsi.

Venerdì 23 luglio sarà invece la volta del Teatro delle Donne di Firenze e del reading “Amarti, che fatica!”, scritto e diretto da Andrea Muzzi, con Valentina Banci: un monologo introspettivo che attraversa, con divertimento, gli stati d’animo dell’abbandono: speranza, rabbia e paura.

Per un essere umano cambiare è un’impresa difficoltosa. Se poi l’essere umano è un uomo, allora si può gridare direttamente al miracolo! Gli uomini non cambiano per pigrizia o perché, semplicemente, si piacciono così come sono. Un monologo introspettivo che attraversa con divertimento gli stati d’animo dell’abbandono: la speranza, la rabbia e la paura.

Informazioni e prenotazioni Biglietto intero: 14 euro; ridotto (over 65, under 26, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria e possessori di Green Card): 12 euro; bambini (under 13): 7 euro. Incontri-aperitivo: 1 euro. Promozione “porta un amico” riservata agli under 26: 8 euro a biglietto presentandosi in due. Inizio degli spettacoli ore 21,15 (salvo dove diversamente indicato)

Posti limitati nel rispetto del protocollo sanitario vigente, si prega dunque di prenotare e acquistare il proprio biglietto, preferibilmente on line su www.happyticket.it: il biglietto con il posto assegnato sarà inviato via mail o via sms. Per informazioni www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it, tel. 0102477045 – 3737894978

