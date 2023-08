Festival estivo di musica da camera a Sestri Levante, in esposizione anche un quadro di Roberta Repetto

Si è aperto a Sestri Levante il 41esimo festival estivo della musica da camera. Dopo l'appuntamento del 7 agosto 2023 altre due date da segnare sul calendario per gli appassionati. Martedì 22 agosto 2023 alle ore 21:15 Akedon Quintet con "Nuove vie della musica da camera" e musiche di Mozart e Schubert (Valerio Favero pianoforte, Carlo Lazzari violino, Silvestro Favero viola, Giuseppe Barutti violoncello, Patrizia Pedron contrabasso). Mercoledì 30 agosto 2023, sempre alle 21:15, l'Agorà Piano Quartet con musiche di Schumann e Fauré (Andrea Turini pianoforte, Marco Fiacchini violino, Ladislao Vieni viola e Francesco Fontana violoncello). I concerti si tengono presso la sala Agave del complesso dell'Annunziata di via Portobello. Il Festival è organizzato dal Comune di Sestri Levante, dall'Associazione Musicale Ars Antiqua, e da Mediterraneo Servizi ed è giunto alla 41esima edizione.

Per l’ingresso, gratuito, è necessaria la prenotazione, a partire da 7 giorni prima (rispettivamente dal 15 agosto e dal 23 agosto) al telefono 366 487 66 33 (dalle 14.30 alle 16.30) o alla mail festivalestivosestri@libero.it.

In occasione degli eventi sarà anche esposto uno dei quadri realizzati da Roberta Repetto, nell'ambito del progetto 'La pulce nel disegno' dell'associazione 'La pulce nell'orecchio. Rita Repetto, presidente dell'associazione, spiega: "Un bellissimo quadro realizzato da mia sorella verrà esposto presso il Complesso dell'Annunziata , Sestri Levante, in occasione dei concerti del 22 e 30 agosto prossimi. Ringrazio Ars Antiqua, Mediterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante nella persona dell'assessore agli eventi Giuseppe Ianni per aver aderito al mio progetto. Rispondiamo alla bruttura della violenza con la bellezza dell' arte di Roberta e della musica. Un grazie particolare al direttore Artistico professor Vittorio Costa".

L'associazione è nata lo scorso mese di febbraio dall'iniziativa della sorella di Roberta Repetto, 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. Tragica vicenda ha portato alle condanne in primo grado del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda, processo che ora prosegue in appello. 'La Pulce nell'orecchio' porta avanti progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e poi formalizzato con la nascita dell'associazione.

Attraverso il progetto 'La pulce nel disegno' i disegni di Roberta, splendidi acquerelli, vengono donati a case editrici che li utilizzano per realizzare copertine di libri, che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. Alcuni di questi libri hanno partecipato all'ultimo Salone del Libro di Torino.