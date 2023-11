Decima edizione per il Festival di Limes a Palazzo Ducale: uno sguardo all'attualità geopolitica

Anche quest'anno torna a Palazzo Ducale il Festival di Limes, tradizionale appuntamento dedicato ai temi salienti dell’attualità geopolitica con esperti italiani e stranieri. Tre giorni di incontri da venerdì 10 a domenica 12 novembre, per provare a definire il ruolo dell'Italia in un mondo sempre più in guerra.

Questa edizione marca un doppio traguardo: dieci anni di Festival e trent’anni di Limes, nata nel 1993 sull’onda del “terremoto” indotto dalla fine della guerra fredda. Occasione speciale per tener fede, una volta di più, alla ragion d’essere della Rivista italiana di geopolitica, interrogandosi su forze e debolezze, limiti e potenzialità del “fattore italiano”.

Sulla scia dell’omonimo volume di Limes che uscirà contemporaneamente al Festival, l'obiettivo è derivare dalle analisi geopolitiche alcune proposte concrete per affrontare le questioni che più urgono. E per offrirle al pubblico dibattito. Quali sono le grandi sfide cui l’Italia è oggi chiamata dalla situazione internazionale e dalle sue dinamiche interne? Quali le opportunità offerte dalla fase convulsa che viviamo e cosa ci occorre per coglierle appieno? Quali i rischi dell’inazione e dell’incapacità di interpretare correttamente il momento?

A queste domande si proverà a rispondere in un intenso week end di confronti moderati dal direttore Lucio Caracciolo e dagli altri esperti della redazione. Dibattiti volti a descrivere gli attori di peso e i loro indirizzi strategici, ma anche a delineare il ruolo e le chance dell’Italia negli scenari che dispiegano. Il confronto Cina-Stati Uniti, la guerra russo-ucraina, i sommovimenti nell’Africa saheliana, gli attriti Germania-Usa e il loro impatto su di noi. E ancora: le sfide economico-industriali, l’immigrazione, il ruolo della Chiesa, le partite marittime, gli orizzonti demografici. Di questo e di altro parleremo a Genova. Come sempre, lo faremo con l’ausilio delle carte di Limes che animeranno anche una mostra aperta al pubblico, presentata e commentata dall’autrice Laura Canali e dal resto della redazione.

Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Diretta streaming sul Canale YouTube di Palazzo Ducale.

Programma disponibile sul sito www.palazzoducale.genova.it