Arriva a Sestri Levante l’ultima tappa del festival itinerante IT.A.CA

Si conclude con un'iniziativa di tre giorni in Liguria l’edizione numero 13 del festival itinerante "IT.A.CA", dopo un viaggio attraverso 16 regioni. In ogni appuntamento è stato declinato diversamente il tema del “Diritto di Respirare” con bagni nella foresta, incontri sul turismo responsabile e racconti sul rispetto della natura e delle comunità.

Il festival si è spostato da una regione all’altra, organizzando in ogni tappa organizza iniziative e manifestazioni in collaborazione con territori e istituzioni locali, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza. Dopo le tappe del Salento, del Monferrato e della Campania l’edizione di quest’anno chiude a Sestri Levante che sarà animata da molte iniziative per tutto l’ultimo weekend di ottobre. La tappa ligure del festival affronterà il tema del “respiro del mare” e verrà aperta da un itinerario in bici sulle vie dei pescatori.

Saranno Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante e Sonia Bregoli, co-direttrice del Festival a inaugurare la tre giorni ligure della manifestazione. Gli eventi in programma sono molti e si incroceranno con quelli per la XVIII Giornata nazionale del trekking urbano. Si parte sabato 30 ottobre con dei percorsi tra gli uliveti organizzati dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi che apriranno i loro frantoi per visite e degustazioni per far conoscere uno dei prodotti più noti del territorio.

Domenica 31 ottobre i visitatori potranno partecipare un trekking urbano tra Sestri Levante e Riva Trigoso, mentre nel pomeriggio si camminerà nei boschi per una pulizia ecologica col supporto dell’Associazione Sentieri a Levante e di Labter Tigullio. Ogni partecipante avrà un sacco, delle pinze e dei guanti per poter raccogliere la plastica e i rifiuti, un modo per sensibilizzare le persone sui temi del ripristino del passaggio e della cura della rete sentieristica territoriale.

La manifestazione si chiude il primo novembre con un trekking organizzato lungo uno degli itinerari più suggestivi della zona: l’antico sentiero dei Ponti della Valle del Fico. Poi tutti sul mare per salire sui leudi, tipiche imbarcazioni del Levante Ligure, per ascoltare il respiro delle baie silenziose col supporto della Cooperativa Solidarietà&Lavoro, il MuSel e l’Associazione Amici del Leudo.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Festival