Anteprima del festival "Testimonianze ricerca azioni" con l'incontro "Burattinai e burattini"

Con l’anteprima del XIII Festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, si inaugura una nuova linea di ricerca dedicata al teatro di figura, destinata a proseguire nel futuro. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e il Centro Universitario Teatrale (CUT) è mercoledì 26 ottobre alle 16, nell’aula magna della Scuola di Scienze Umanistiche in via Balbi 5, nel centro della città. Sarà Roberto Cuppone, docente nelle Discipline dello Spettacolo, con i direttori artistici del festival Clemente Tafuri e David Beronio, ad aprire la giornata con “Invisibili Invincibili. Burattinai e burattini”, illustrando l’attualità di un’arte teatrale che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti come protagonisti dello spettacolo, generando un’immediatezza espressiva che travalica con proficua facilità il divario generazionale così come quello fra i generi tradizionali.

Una libertà che colloca Il teatro di figura tra tradizione e innovazione, come spiegherà Alfonso Cipolla nel suo incontro, in un excursus storico sul teatro di figura con marionette e burattini dalla tradizione novecentesca a oggi, che prenderà in esame il processo creativo così come l’impatto sociale e culturale esercitato sul pubblico. Cipolla, docente di Teatro di Animazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, è studioso di teatro tra Otto e Novecento ed in particolare di teatro musicale e di teatro popolare.

Il suo intervento è seguito dalla proiezione del film “Io di mestiere faccio il burattinaio” di Mario Bianchi e Andrea Bernasconi (73’), un video omaggio all’arte burattinesca attraverso le testimonianze di chi la mantiene in vita come mestiere. Dodici burattinai raccontano le difficoltà, l’amore e la passione per quest’arte senza tempo in cui quello che sembra morto, torna vivo. Mario Bianchi è condirettore artistico del festival di teatro ragazzi “Una città per gioco”, oltre che del festival della narrazione di Mariano Comense, il più importante in Italia in questo ambito.

Il collegamento con Marta Cuscunà conclude la giornata. Autrice e performer di teatro visuale, vincitrice de Premio Hystrio 2019, con le sue maschere, i pupazzi e soprattutto con i corvi parlanti ha dato origine a una drammaturgia inconfondibile, in cui meccanica e scrittura incidono nel presente attraverso una lettura indipendente, che rielabora racconti persi in una tradizione a cui tutti apparteniamo. Sarà lei a raccontare la sua storia.

Il “XIII Testimonianze ricerca azione” si svolge a Genova, in diverse sedi, dal 2 al 13 novembre.



Il XIII Festival Testimonianze ricerca azioni è ideato e prodotto da Teatro Akropolis con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano. Il progetto Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing art e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.