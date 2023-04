RC Group e lo Stilista Erick Chang hanno il piacere di invitarVi alla prima edizione del Festival Interculturale dell'Imprenditoria che si realizzerà nella città di Genova, un evento che farà conoscere gli aziende promosse da stranieri residenti in Italia, che presenteranno i loro prodotti e servizi in cui si fonderanno con la diffusione culturale e artistica di ospiti di talento.

RC Group è una nota azienda specializzata nella vendita diretta Online / Offline che fornisce soluzioni innovative in vari settori per aiutarvi ad aumentare l’efficienza e dopo l'esperienza che hanno avuto con lo stilista ecuadoriano Erick Chang in eventi precedenti hanno organizzato un festival che accolga più realtà commerciali e culturali presenti sul territorio, motivo per cui la nuova collezione dello stilista d'origine sarà presentata a questo importante incontro dove ci farà sognare con la sua nueva collezione di vestiti stilo Quinceaneras tipico delle teenager dell'America Latina. Metteremo in evidenza nella programmazione l'importante scambio interculturale che nasce unendo imprenditori di diversi paesi e la visione imprenditoriale che ognuno ha.

All'evento parteciperanno le autorità locali, rappresentanti consolari, leader comunitari e artisti, che potranno incontrare al festival imprenditori che da anni si sono stabiliti in questa bella città che ci accoglie creando legami attraverso gli affari e i servizi che offrono, inoltre si potrà assaporare la deliziosa gastronomia latinoamericana in un contesto imprenditoriale preparato per rafforzare la vera integrazione attraverso la diffusione degli affari e della cultura che ci rappresenta.

ENTRATA LIBERA