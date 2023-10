Parte il Festival della Fantasia al Teatro San Giovanni Battista di Genova

Sabato 7 ottobre ore 21 presso il Teatro di San Giovanni Battista, parte il “Festival della fantasia 2023”, realizzato da " Sulle ali della fantasia A.P.S. " in collaborazione con " Accademia della fantasia U.I.L.T. Liguria ", " Alyat danza A.S.D. " e con il sostegno del Comune di Genova, nell’ambito del bando "Genova città dei festival".

Il programma prevede 4 spettacoli per famiglie, che sono una garanzia di divertimento, emozioni e coinvolgimento:

- Sabato 7 ottobre, ore 21,00 "101 dalmata per Crudelia”, ispirato al romanzo “La carica dei 101” di Dodie Smith e divenuto celebre film Disney. I bimbi che si presenteranno a Teatro "travestiti" da cuccioli di dalmata, potranno prendere parte allo spettacolo, divertendosi insieme agli attori.

- Sabato 21 ottobre, ore 21,00 “Una notte al castello”, storia originale di A. Lavezzo con in scena sette bellissime principesse Disney che emozioneranno il pubblico, con le loro canzoni e balletti!

- Sabato 4 novembre, ore 21,00 “Polvere di fata per Peter Pan”, che mette in scena l’eterna lotta tra Peter Pan e Capitan Uncino, personaggi della fantasia che vivranno fino a quando i bambini crederanno in essa e in loro.

- Sabato 18 novembre, ore 21,00 “Una rosa per il piccolo Principe”, sceneggiatura e scenografie originali che vogliono comunque celebrare gli ottant’anni dall’uscita del libro “Il piccolo Principe” di A. De Saint-Exupèry

Tutti gli spettacoli sono con ad ingresso con offerta pro C.A.B.E.F. Gaslini.

Prenotazioni al 346.37.73.017