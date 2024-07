42° Festival Estivo di Musica da Camera, cinque appuntamenti a Sestri Levante

L'Associazione Musicale Ars Antiqua, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e Comune di Sestri Levante, organizza il 42° Festival Estivo di Musica da Camera di Sestri Levante, presso il Convento dell'Annunziata. Il concerto inaugurale avrà luogo domenica 28 luglio.

Il programma 2024 si presenta assai diverso rispetto alla precedente edizione, con elementi di grande originalità, che non mancheranno di suscitare la curiosità degli appassionati. Il filo conduttore sarà il pianoforte, nelle più diverse declinazioni. Una capacità che il Festival ha dimostrato in tanti anni di storia è quella di sapersi rinnovare ogni anno, con nuovi spunti di interesse.

Di grande prestigio sarà il concerto di apertura, domenica 28 luglio alle ore 21:15 presso il Convento dell’Annunziata a Sestri Levante: a inaugurare la stagione concertistica sarà infatti Sébastian Jakot, 1° flauto dei Berliner Philarmoniker, l’orchestra più blasonata al mondo, in duo con il pianista Maurizio Barboro. “Un viaggio insieme a Pan” il titolo della serata, che presenterà brani di Telemann, Schumann, Bizet/Borne, Debussy, Franck. Certamente si tratta di un appuntamento da non perdere, una rara occasione di ascoltare un artista straordinario, che si esibisce nei grandi teatri di tutto il mondo.

Il successivo appuntamento, programmato venerdì 9 agosto è intitolato “Il mondo misterioso della creatività” e proietta nel repertorio del pianoforte a 4 mani. Il duo Maclé, formato dalle pianiste Sabina Dente e Annamaria Garibaldi, presenta un brillantissimo programma con Rachmaninov, Rossini e Gershwin. A chiudere il programma la celeberrima Rapsodia in blu, nel centenario della prima esecuzione.

A seguire, il 16 agosto, si esibirà la giovane pianista Emma Guercio, che ha vinto nell’ambito del 37° Concorso Pianistico “J. S. Bach” il premio speciale “Comune di Sestri Levante”, istituito per la prima volta nell’ultima edizione del concorso. Il programma è degno dei grandi virtuosi, con 3 preludi e fughe di Bach, la Sonata D 664 di Schubert, lo Scherzo n. 1 op. 20 di Chopin, per concludere con il Mephisto Waltz di Liszt, di grande impegno tecnico, con l’alternanza di passi fantasticamente demoniaci, ad altri languidamente seduttivi. Un programma di notevole fascino, che potrà mettere in luce il grande talento di Emma.

Concerto particolarissimo venerdì 23 agosto: iIl Festival Estivo ospiterà il musicista francese Francis Vidil, un artista eclettico, assolutamente geniale. Vidil è uno dei massimi specialisti mondiali della nobile arte dell’improvvisazione, oggi rara (pochissimi artisti sono in grado di praticarla in ambito classico), ma in passato di grande successo. Ricordiamo che grandi compositori del passato come Haendel, Bach, Mozart, Clementi, Beethoven, Liszt (e molti altri) sono stati anche grandi improvvisatori. Raccogliendo l’eredità soprattutto lisztiana, Vidil realizzerà al pianoforte (aggiungendo la ricchezza timbrica di celesta, percussioni e tromba) un grande affresco musicale, dispiegando un’ampia gamma di stili, evocando liberamente i suoi viaggi intorno al mondo.

Il Festival si concluderà con un concerto altrettanto originale. Venerdì 30 agosto il pianista Valerio Premuroso e la voce narrante di Alessandro Castellucci presenteranno il melologo Enoch Arden, di Richard Strauss su testi di Lord Alfred Tennyson. È una storia legata al mare (all’Annunziata di Sestri non potrebbe trovare migliore ambientazione), di grande coinvolgimento e impatto emotivo. Sarà uno spettacolo che gli spettatori presenti porteranno dentro come esperienza indimenticabile. Nel 160° della nascita di Strauss il concerto ha avuto il patrocino del Consolato Generale della Repubblica federale di Germania – Milano.

Cinque appuntamenti da non perdere, che si svolgeranno nell’incantevole scenario della Baia del Silenzio. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Telefonando al numero 366 4876633 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (a partire da 7 giorni prima del concerto) o alla mail festivalestivosestri@libero.it

L’apertura della sala è dalle ore 20:45. Non sarà consentito l’ingresso a spettatori non prenotati e dopo l’inizio del concerto. I posti saranno non numerati. È possibile avere notizie dettagliate sui programmi e sugli interpreti, visitando il sito dedicato all’indirizzo www.festivalestivosestri.com dove è possibile visionare anche il dettaglio delle modalità di ingresso e tenersi aggiornati sulle future iniziative musicali.