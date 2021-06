“Festival Estivo Marinedi” a Chiavari, tra libri, arte, sorprese e mare

L'estate di Marina di Chiavari – Calata Ovest si appresta a mollare gli ormeggi e si preannuncia una stagione a gonfie vele, ricca di proposte e appuntamenti, capaci di grande attrattiva sia per gli ospiti del marina resort, che per la città. Il “Festival Estivo Marinedi 2021” si apre nel fine settimana del 5 e 6 giugno con l'appuntamento velico più atteso e divertente della stagione, la Tag Heuer Vela Cup, organizzato da Il Giornale della Vela, che già lo scorso anno scelse Chiavari come palcoscenico per il debutto di stagione. Due giorni di Festa del mare con regate e attività a terra, il mondo della nautica e della vela dilaga anche nel cuore antico della città, dove si presenterà con la premiazione di sabato, alle 19, in piazza Mazzini. Si riconferma così l'abbinata vincente con la Tigullio Big Band, già collaudata e apprezzata lo scorso anno e si tornerà finalmante ad ascoltare musica dal vivo, con un programma di standard jazz e classici della canzone d'autore, interpretati dalla formazione swing della Società Filarmonica, con la voce solista di Linda Emma Rose. Importante e significatiova anche la collaborazione con la Lega Navale Italiana, che darà un fondamentale supporto alle regate ma che sarà protagonista anche con il suo importante progetto di “nautica accessibile”. La LNI Chiavari-Lavagna, infatti, primo centro paralimpico ligure porterà in piazza Mazzini una delle sue imbarcazioni Hansa 303, per diversamente abili e sul palco della premiazione si alterneranno racconti di agonismo ed inclusione sociale nell'ambito del programma del “Polo Vela e Voga per Tutti”.

Torna per la sua II edizione anche “Libri naviganti” la rassegna di incontri con l'autore, già proposta lo scorso anno, che triplica i suoi appuntamenti. All'ora dell'aperitivo, nella suggestiva cornice della terrazza panoramica dei nuovi uffici della marina, si converserà con gli autori e con le loro opere, fresche di stampa (4 luglio Valeria Corciolani; 10 luglio Mario Dentone; 23 luglio Daniele Grillo; 30 luglio Sergio Olivotti e 4 settembre Ciro Bruno Linardo).

Festival Estivo Marinedi è anche arte! Da qualche tempo infatti il porticciolo chiavarese ha avviato un dialogo con l'arte, ospitando nei propri uffici mostre periodiche e proponendo eventi, in collaborazione con Spazio Mec, realtà chiavarese che si occupa di illustrazione. Mentre è ancora in corso la mostra di Margherita Chalambalakis “Shhh... quando il silenzio si riempie di emozioni”, si sta già lavorando ad altri due eventi (si vedano a proposito le schede allegate): “The ticket show” (con esposizione a partire dal 17 luglio) e la 1° edizione del “Concorso Nazionale di illustrazione Marinedi” (con chiusura del bando il 16 luglio, premiazione e mostra il 7 agosto), due originali manifestazioni che porteranno a Chiavari illustratori e creativi di caratura internazionale: da Alessandro Giorgini (autore dei nuovi pack limited edition di Barilla) allo spagnolo Daniel Torrent; da Matthew Farmer a Valentina Grilli; da Miguel Marche Romero ad Anna Regge e molti altri. L'idea, come già per Libri Naviganti, è quella di proporre bellezza e cultura, come veicoli di scambio e dialogo fra le persone e i luoghi, rispecchiando la filosofia dei porti, realtà che uniscono e mettono in relazione.

Festival Estivo Marinedi non finisce qui. «Sono in fase di organizzazione anche alcune serate dedicate all'enogastronomia – annuncia l'amministratore delegato Eugenio Michelino - con degustazioni e musica, che verranno proposte nel corso delle serate estive. Naturalmente tutte le inziative rispetteranno i protocolli e i loro aggiornamenti in materia anti covid». E ancora una volta l'amministrazione è partner di Calata Ovest: «Si rinnova la collaborazione con Calata Ovest per l’estate 2021, all’insegna dello sport e della cultura – dichiarano il sindaco Marco Di Capua e l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto – Anche quest’anno Chiavari ospiterà la prima tappa del circuito 2021 della prestigiosa regata TAG Heuer Vela Cup, un modo per promuovere e valorizzare la nostra città al di fuori dei confini regionali: una due giorni che metterà in collegamento la marina con il centro città, dando vita ad un calendario di eventi sia per appassionati che per turisti. Riparte anche l’iniziativa Libri Naviganti che ha riscosso molto successo lo scorso anno, un appuntamento che ha unito autori e pubblico all’interno della splendida cornice del porto turistico».