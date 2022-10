Donne protagoniste con la XVIII edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile

La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile presenta un programma “al Femminile” dal titolo ICONE, a Genova dal 15 ottobre all’ 11 dicembre 2022 realizzato in collaborazione con il Comune di Genova per “Genova Città dei Festival” e con il Teatro Nazionale di Genova nelle sale Eleonora Duse, Gustavo Modena, Mercato, nel foyer del Teatro Ivo Chiesa, e in altri luoghi della città dal TIQU – Teatro Internazionale di Quartiere nel centro storico, alle periferie con un progetto teatrale itinerante a Sampierdarena per i Rolly Days nelle Ville storiche Spinola di San Pietro e Villa Imperiale Scassi e in altri spazi.

Il Festival vorrebbe creare un luogo deputato di riferimento cittadino e nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti e visioni artistiche nella ricerca di nuovi linguaggi, e promuovere modi diversi di concepire i ruoli delle donne che operano nello spettacolo dal vivo. Il programma presenta spettacoli, laboratori, conferenze e premi offrendo una scelta multidisciplinare variegata, tra stili, generi teatrali e nuovi linguaggi performativi.

“Hanno percorso strade diverse non sempre fortunate, ma sono accomunate dall’essere diventate delle icone, punti di riferimento per tutte le donne ed anche per gli uomini - racconta Consuelo Barilari, che cura la direzione artistica - hanno sfidato le convenzioni, stabilendo primati e modificando la Storia. Sono icone di forza, coraggio e intraprendenza a cui guardare per trovare ispirazione e capire fino a dove possano spingersi le potenzialità delle donne. La ricerca teatrale del significato di icona è il fil rouge che accomuna gli spettacoli proposti per la XVIII edizione del Festival. Il programma di Teatro “al femminile” si avvale della partecipazione artistica di personalità della scena contemporanea internazionale, mettendo insieme artiste più affermate e riconosciute in campo attoriale, registico e drammaturgico, e talenti più giovani, per favorire il passaggio del testimone nel ricambio generazionale. Gli spettacoli sono diretti, interpretati e scritti da donne, senza però precludere la partecipazione e il confronto con attori, registi e autori che hanno dimostrato sensibilità nell’affrontare la questione di genere. E per comprendere meglio lo spirito del nostro lavoro. vogliate condividere questa piccola considerazione sul Teatro come strumento di unione importante per il futuro dell’umanità: Il Teatro è un grande atto di amore collettivo, dove le donne e gli uomini guardano insieme la vita scorrere sul palcoscenico per imparare a vivere meglio”.

“Il Festival dell’Eccellenza al Femminile è una rassegna che, nelle sue diciotto edizioni, ha saputo conquistarsi un’importanza e un ruolo fondamentali nel panorama culturale italiano – dichiara Francesca Corso, assessore comunale alle Pari opportunità e al Marketing territoriale - come amministrazione comunale siamo felici di proseguire insieme questo cammino e che Genova ne sia palcoscenico diffuso, nei suoi teatri ma non solo. Il legame tra la nostra città e questa rassegna è divenuto sempre più stretto e proficuo rappresentando lo spirito, i valori e i talenti delle donne”.

“Ho potuto testare con mano - spiega Lorenza Rosso, assessore comunale ai Servizi Sociali, Famiglia e Disabilità - nella mia esperienza nel sistema delle Politiche Sociali, come siano tante le professionalità di donna che lasciano il loro segno positivo quotidianamente nella presa in carico delle persone con fragilità, in piena linea con il principio dell'autodeterminazione delle donne”.

Programma

Si parte giovedì 13 e venerdì 14 ottobre con le anteprime al Museo Doria e a Villa Spinola di San Pietro: in programma gli incontri Gli esseri artificiali nel teatro dell'umanità e Orlando, Angelica e le altre: l'Ariosto nello specchio del femminile. Interventi, tra gli altri, di Consuelo Barilari, Laura Curino, Carla Olivari, Chiara Saracco e Franco Cardini. A partire da sabato 15 ottobre, tantissimi saranno gli spettacoli teatrali in collaborazione con il Teatro Nazionale, a partire da Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre, Tiresias, Big Data B&B, Eros, Clitemnestra, Giovanna d'Arco, Camille Claudel e tanti altri. Le rappresentazioni tetarali saranno spesso accompagnate da incontri nei quali verranno approfonditi i temi trattati nello spettacolo.

Importanza primaria rivestirà il conferimento del Premio Ipazia, nato nell’ambito delle iniziative del Festival dell’Eccellenza al Femminile per il Teatro: ha la finalità di valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel teatro e nello spettacolo e insieme mettere in contatto gli esperti del settore con i giovani autori e drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Il Premio Ipazia verrà assegnato alla Nuova Drammaturgia, alla Miglior Attrice, all'Eccellenza al Femminile Nazionale e Internazionale, negli anni consegnato a personalità di spicco quali Carla Fracci, Elisabeta Pozzi, Lina Ben Mhenni, Asma Maafoz, Margarethe Von Trotta, Ewa Lipska, Maria Aronis, Emma Bonino, Liliana Cavani, Monica Cirinnà, Sahraa Karimi, Giovanna Botteri.

Info e programma completo su https://www.eccellenzalfemminile.it/