Festival doppiaggio "Voci nell'Ombra": lo speciale fuori programma sui podcast

La ventiduesima edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra prosegue con un appuntamento fuori programma sui podcast. Giovedì 16 dicembre alle ore 18, on line sulla pagina Facebook del festival ne parlano professionisti ed esperti in collegamento da Savona, Torino, Roma, Milano Frosinone, Fano, Brindisi Catanzaro e Treviglio.

Dopo i saluti della direttrice Tiziana Voarino, intervengono il regista e autore radiotelevisivo, oltre che giurato di “Voci nell’Ombra, Arturo Villone “L’audionarrazione insegnata alle nuove generazioni”, il regista ed esperto di comunicazione Mauro Bertani “Come fare i podcast e guadagnare”, lo speaker radiofonico e giurato di “Voci nell’Ombra” Pippo Lorusso “Nuovi Talent per i podcast”. Al termine sarà assegnato il Premio Podcast 2021 Il premio quest’anno sarà consegnato al podcast “Rivertape” di Martina Zaralli. “Rivertape” è un podcast che racconta un fiume di storie. Storie di musicisti immortali e di classici senza tempo. Storie che riecheggiano nelle acque di un grande fiume, il Mississippi, è un viaggio lungo il suo intero corso: da Minneapolis a St. Louis, da Memphis a New Orleans, passando per i meandri del suo delta e navigando tra lucenti verità e torbide leggende. Un viaggio sulle sue acque maestose che fa tappa sulle più belle rive del blues, del funk, del jazz, del rock’n’roll e del soul, per incontrare insieme le donne e gli uomini diventati veri miti intramontabili.

La seconda parte dell’appuntamento è a cura di Campus e Hubrains e sarà dedicata a “Nomadi creativi”, concorso nazionale per l’innovazione sociale e la crescita culturale attraverso la produzione di podacst, a cura delle scuole superiori italiane. Conduce e modera Giustiniano La Vecchia. Intervengono Domenico Iappolo, amministratore delegato Campus Editori, e Gianni Gaude, attore e doppiatore di ODS doppiatore e giurato di “Nomadi Creativi”, oltre ai ragazzi premiati provenienti dagli istituti italiani che hanno partecipato alla competizione.

