Festival della Scienza 2022: più di 300 eventi per l'atteso appuntamento dedicato alla cultura scientifica

Da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre 2022 torna a Genova il Festival della Scienza, l’appuntamento che ogni anno riunisce in diverse sedi culturali genovesi migliaia di studenti e appassionati per partecipare a mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali sulle principali tematiche e novità scientifiche del momento. Il Festival della Scienza è uno?dei leader tra gli eventi di diffusione della cultura?scientifica diventato, negli anni,?un punto di riferimento a livello internazionale.?

Scienziati, ricercatori,?divulgatori, artisti,?autori, ma anche enti scientifici, associazioni e imprese, incontrano il pubblico per far sì?che la scienza si possa?toccare,?vedere e capire?senza confini, in un?confronto aperto e libero da?un?approccio accademico.??Ogni edizione è inoltre caratterizzata da una?parola chiave: un fil rouge che dà modo di?orientarsi e interpretare da una?prospettiva chiara e intrigante?gli oltre 300 eventi in programma: il tema dell'edizione 2022 è Linguaggi.

Tecnologia, chimica, ambiente, informatica, astronomia, genetica, logica sono solo una piccola parte delle discipline di cui si parlerà, alla scoperta delle nuove applicazioni della scienza in tutti i campi che costellano lo sviluppo sensibile della nostra esistenza. Le sedi cittadine sono innumerevoli e permetteranno anche di unire allo studio scientifico la possibilità di godere degli angoli più belli di Genova: Palazzo Ducale, Palazzo Rosso, Galata Museo del Mare, Teatro Carlo Felice, Porto Antico, Palazzo San Giorgio, Castello d'Albertis, Acquario di Genova, Osservatorio Astronomico del Righi, Biblioteca Universitaria e tante altre splendide location.

Info e programma completo su https://www.festivalscienza.it/site/home.html

Biglietti e abbonamenti in vendita online sul sito, anche i gruppi scolastici potranno prenotare le visite tramite il call center al numero 010 8934340. Per le classi la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Ogni gruppo scolastico ha diritto a un massimo di tre prenotazioni gratuite al giorno. Il biglietto per le classi ha un costo di 9€ ed è valido per tutta la durata del Festival della Scienza. L’abbonamento per gli insegnanti accompagnatori è gratuito. Il Biglietto scuole e l'Abbonamento Insegnante consentono anche la fruizione individuale dell'intero programma del Festival, dal 20 ottobre al 1° novembre.

Gli orari del call center sono: dal 21 settembre al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 - 17; dal 20 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 - 19; sabato e festivi ore 09:30 – 19.

Tutti gli abbonamenti del Festival includono anche l’abbonamento alla piattaforma www.festivalscienza.online per un anno.