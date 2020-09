Festival dell'Acquedotto, edizione 2020: il programma

Voglia di stare insieme, di teatro impegnato e di conoscere sotto una diversa luce la Val Bisagno. Con questi punti fermi a Genova dal 27 agosto al 29 settembre torna il Festival dell’Acquedotto che ruoterà attorno agli anni '20 e agli anni '60: anni di sconvolgimenti, di rivoluzioni mancate, di cultura, letteratura e arte in genere. Anni non comuni, non banali, narrati attraverso sport, politica e cultura.

Un festival teatrale che ha l’obiettivo di far scoprire e riscoprire luoghi meno conosciuti di Genova e di coinvolgere il territorio della Valbisagno – ma non solo – attorno ad un’idea di comunità teatrale itinerante.

Il festival con lo slogan "1920/1960 Dagli anni dell’incertezza a quelli della grande illusione" si apre sabato 29 agosto alle ore 17.30 e alle ore 18 con uno spettacolo itinerante all’interno del Cimitero di Staglieno con gli allievi del Teatro dell’Ortica coordinati da Mauro Pirovano.

Poi si continuerà con altri sette spettacoli serali e tre appuntamenti per i più piccoli.

Programma

Sabato 29 agosto ore 17.30 e ore 18.00

CIMITERO MONUMENTALE di STAGLIENO | ingresso gratuito

VIAGGIATORI STRANIERI NELL’ALTRA CITTÀ – Teatro dell’Ortica

Spettacolo itinerante all’interno del Cimitero di Staglieno

con gli allievi del Teatro dell’Ortica coordinati da Mauro Pirovano

SPETTACOLI SERALI / Piazza Boero Molassana (entrata lato Biblioteca I piano)

Giovedì 3 settembre ore 21.00

CONCERTO PER IL CONDOTTO – Marco Cambri

chitarra e voce Marco Cambri, pianoforte M° Fabrizio Padoan

Venerdì 4 settembre ore 21.00

DA SEDUTO IO SONO LO SPORT – Teatro dell’Ortica

di e con Mirco Bonomi

Sabato 5 settembre ore 21.00

DENTRO DI ME NON ABITA NESSUNO – Teatro dell’Ortica

di e con Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini

Venerdì 11 settembre ore 21.00

1969 PIAZZA FONTANA – Teatro dell’Ortica

di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti

Sabato 12 settembre ore 21.00

*Piazzale Bligny – Parcheggio COOP | ingresso gratuito

GRAN CONSIGLIO (MUSSOLINI) – Tom Corradini Teatro

di e con Tom Corradini

Sabato 19 settembre ore 21.00

LA MARCIATRICE – Piccola Fanteria Carillon Teatro

di Sergio Fantoni

con Laura Carioni e Davide Scaccianoce

Sabato 26 settembre ore 21.00

IN CAPO AL MONDO. IN VIAGGIO CON WALTER BONATTI – Teatro Invito

con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi

di Luca Radaelli e Federico Bario

ACQUEDOTTINO DEI BAMBINI / Piazza Boero Molassana (entrata lato Biblioteca I piano)

Mercoledì 16 settembre ore 17.00

IL VIAGGIO DI GOCCIA – Associazione Culturale Babajaga

scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello

con Chiara Tessiore

Venerdì 18 settembre ore 17.00

*Serino – Nuovo giardino pubblico | ingresso gratuito

LIBRI VIAGGIANTI – Teatro dell’Ortica

con Martina Fochesato e Nicoletta Tanghèri

regia Elisabetta Rossi

Domenica 20 settembre ore 17.00

FURTO ALL’ORA DI MERENDA – Teatro dell’Ortica

di Ilaria Piaggesi

con M. Fochesato, I. Gulli, G. Mariottini, I. Piaggesi, G. Salvadori, N. Tanghèri

INCONTRI | Piazza Boero Molassana (entrata lato Biblioteca I piano)

Tre incontri tematici con famiglie note i cui membri, dediti tutti alla stessa passione, si raccontano al pubblico e un appuntamento con la storia e la memoria del nostro paese e della città di Genova.

Giovedì 3 settembre ore 17.30

UNA FAMIGLIA PER LA SCIENZA.

Aspettatevi l’inatteso! Homo Galacticus tra scienza e fantascienza

con Alberto Diaspro e Claudia Diaspro

Giovedì 10 settembre ore 17.30

UNA FAMIGLIA PER LO SPORT

con Carlo, Franca e Giulia Volpi e Alessandro Pilati

Giovedì 17 settembre ore 17.30

UNA FAMIGLIA PER IL TEATRO

con Mirco Bonomi, Anna Solaro, Eugenia Bonomi

Giovedì 24 settembre ore 17.30

QUEI GIORNI DEL ’22 QUANDO IL FASCISMO ANDÒ AL POTERE: UNO SGUARDO DA GENOVA

con Luca Borzani

STONDAIATE / Eventi intorno all’Antico Acquedotto in cui gli attori intrattengono il pubblico con racconti e aneddoti.

Mercoledì 2 settembre ore 17.30, via Rio Torbido, 1/C

STONDAIATA IN CANTINE GAMBARO

con Mauro Pirovano, Rino Giannini, il poeta Pier Franco Morando

e il duo musicale Gabriele Montagni e Giovanni Battista Costa

Martedì 8 settembre ore 17.30, viale dei Cipressi, 2

STONDAIATA DI SOCIETÀ – S.O.M.S. DEMOCRATICA 7 NOVEMBRE

di e con Mauro Pirovano, Marco Cambri e Pier Franco Morando

Lunedì 14 settembre ore 17.30, via Trensasco, 1

STONDAIATA DI SOCIETÀ – S.O.M.S. LA CONCORDIA SAN GOTTARDO

di e con Mauro Pirovano, Marco Cambri e Pier Franco Morando

Domenica 27 settembre ore 17.30, via Terpi, 109

Ritrovo ore 16.30 a Ponte Carrega per chi volesse raggiungere il posto a piedi

STONDAIATA DI SOCIETÀ – S.O.M.S. MONTESIGNANO

di e con Mauro Pirovano, Marco Cambri e Pier Franco Morando

Gli eventi del festival sono tutti a posti limitati

Prenotazione obbligatoria scrivendo a organizzazione@teatrortica.it

La prenotazione è da ritenersi valida solo se si riceverà la mail di conferma

Prevendite online per gli spettacoli su happyticket.it

INFO Tel. 0108380120 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

BIGLIETTI

SPETTACOLI SERALI > INTERO € 10.00 | RIDOTTO € 7.00 (over 65, under 18, Soci Nuovo Ciep, Soci COOP, corsisti Ortica)

ACQUEDOTTINO DEI BAMBINI > BIGLIETTO UNICO € 5.00

INCONTRI > INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE

STONDAIATE > INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE