Festival della Comunicazione di Camogli: attesi Piero Angela, Fiorello, Neri Marcorè e più di 100 ospiti

Con più 80 eventi e cento ospiti, un calendario fitto di incontri, lectio magistralis, spettacoli, colazioni con gli autori, rassegne stampa, aperitivi sul mare, podcast, laboratori ed altro, il Festival della Comunicazione si terrà a Camogli da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2020. Tema di questa edizione sarà “la socialità”.

Il Festival ideato da Umberto Eco e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzato da Frame in collaborazione con il Comune di Camogli, cercherà, nonostante l’emergenza sanitaria, di approfondire un tema importante come la socialità, le relazioni tra gli uomini, in questi mesi di pandemia.

A Camogli arriveranno oltre 100 grandi ospiti, tra cui Piero Angela, Piergiorgio Odifreddi, Roberto Cotroneo, Franco Cardini, Alessandro Barbero, Aldo Grasso, Fiorello e altri esponenti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, dello spettacolo e dell’intrattenimento. La quattro giorni del festival sarà un concentrato di talk, rassegna stampa , colazioni con gli autori, lectio magistralis, lounge degli aperitivi e spettacoli.

Aprirà il Festival, giovedì 10 settembre, alle 17, in piazza Ido Battistone, Gianrico Carofiglio con la lectio magistralis "Della gentilezza e del coraggio. Conversazione sull'arte della politica". Di seguito alle 18, Aldo Cazzullo, parlerà su "A riveder le stelle. Leggere Dante nell'anno dell'epidemia.

Chiuderà il festival lo spettacolo "Ma tu sei felice?" con Claudio Bisio e Gigio Alberti.

La partecipazione agli eventi del Festival è gratuita, ma per la loro gestione a causa dell'emergenza sanitaria, è consigliata la prenotazione. Le prenotazioni aprono martedì 1 settembre alle ore 12.

Programma

GIOVEDI' 10 SETTEMBRE

17:00 Piazza BATTISTONE

APERTURA DEL FESTIVAL

Francesco OLIVARI, sindaco di Camogli, Rosangela BONSIGNORIO e Danco SINGER, direttori del Festival LECTIO

Gianrico CAROFIGLIO

Della gentilezza e del coraggio. Conversazione sull’arte della politica

18:00 Piazza BATTISTONE

Aldo CAZZULLO

A riveder le stelle. Leggere Dante nell’anno dell’epidemia

*EVENTO COLLEGATO ALL’APERTURA: PRENOTAZIONE UNICA

18:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Roberto COTRONEO

Il genio del pianoforte. Vita e perfezione di Arturo Benedetti Michelangeli

19:15 Piazza BATTISTONE

Corrado AUGIAS

Tenersi fermi in un mondo che gira

21:30 Piazza BATTISTONE

Neri MARCORÈ, Severino SALVEMINI

54 sfumature di Neri

22:30 Piazza COLOMBO

Gianni COSCIA, Roberto COTRONEO, Riccardo FEDRIGA, Maurizio FERRARIS, Marco SANTAMBROGIO, Danco SINGER con Simonetta FABBRI

Accordi di settima?! In ricordo di Paolo Fabbri

VENERDI' 11 SETTEMBRE

09:00 BARCOLLO

Fabienne AGLIARDI, Severino SALVEMINI

Colazione con l’autore Buona la prima

09:45 Piazza BATTISTONE

Carlo COTTARELLI, Elsa FORNERO, Maurizio MOLINARI

Tenere il punto senza necessariamente avere il consenso politico

10:00 Piazza COLOMBO

Gianrico CAROFIGLIO, Beppe SEVERGNINI

Rassegna stampa del mattino

10:15 Terrazza della COMUNICAZIONE

Duccio CAVALIERI, Giorgio MANZI

Social da sempre, ovvero come siamo diventati umani e come i microorganismi si sono inseriti nella nostra socialità

11:00 Piazza COLOMBO

Marco AZZANI, Marino SINIBALDI, Elisabetta ANVERSA, Matteo CACCIA, Luca DE BIASE

MONDO PODCAST Podcast: istruzioni per l’uso

11:15 Piazza BATTISTONE

Gherardo COLOMBO, Giovanni Maria FLICK

Socialità e giustizia

11:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Niklas LINDAHL, Kenneth HARLEY, Federico FERRAZZA

Innovazione e mobile gaming: l’evoluzione del digital entertainment

11:45 Piazza COLOMBO

Federico FUBINI

MONDO PODCAST L’economia a portata di podcast

12:30 Piazza BATTISTONE

Alessandro BARBERO

L’omicidio e la vendetta. Come si rompeva e si ricostituiva la socialità nel Medioevo

15:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Federico FUBINI

Trent’anni di globalizzazione ci hanno reso più vulnerabili?

16:30 Piazza BATTISTONE

Cinzia LEONE, David PARENZO

Satira dannata

17:00 Terrazza MIRAMARE

Maria Vittoria ALFIERI, Bianca Teresa IACCARINO, Gabriele NASCIMBENI, Pierluigi VACCANEO, Mila VALSECCHI, Federico FERRAZZA

La Fata Turchina a Camogli! La verità di Pinocchio…

17:15 Terrazza della COMUNICAZIONE

Franco CARDINI, Marcello FLORES

La Fake History: politica, ideologia, propaganda

18:00 Terrazza MIRAMARE

Pierluigi VACCANEO, Maria Vittoria ALFIERI

C’era una volta un pezzo di legno…

18:00 Piazza BATTISTONE

Mario CALABRESI

Perché le storie salveranno il giornalismo

18:30 BARCOLLO

Costanza DIQUATTRO

Aperitivo con l’autore Donnafugata

18:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Evelina CHRISTILLIN, Pierluigi PARDO, Fedele USAI

Gli Italiani, massimi sportivi in pantofole

19:00 Piazza COLOMBO

Monica GUERRITORE

Dall’Inferno all’Infinito

19:15 Piazza BATTISTONE

Marco BUCCI, Matteo RICCI, Venanzio POSTIGLIONE

Il sindaco è vicino alla gente, ma per questo è sotto scacco continuo

22:00 Piazza BATTISTONE

Lorenzo BAGLIONI, Mario TOZZI

Al clima non ci credo

22:00 Piazza COLOMBO

Mario INCUDINE, Peppe SERVILLO, Manfredi TUMMINELLO, Antonio VASTA

A Sud del sud dei Santi

22:00 Terrazza della COMUNICAZIONE

David PARENZO, Valdo GAMBERUTTI

Ebreo

SABATO 12 SETTEMBRE

09:00 BARCOLLO

Alberto DIASPRO, Federico TADDIA

Colazione con l’autore Scienza e Socialità

09:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Guido BARBUJANI, Vincenza COLONNA

Homo sapiens: essere in pochi e essere in tanti

10:00 Piazza COLOMBO

Franco CARDINI, Pietrangelo BUTTAFUOCO

Rassegna stampa del mattino

10:00 Piazza BATTISTONE

Piero ANGELA

Dalla socialità cellulare alla socialità di gruppo

10:30 Terrazza MIRAMARE

Maurizio FERRARIS, Silvia DI PIETRO, Paola ORECCHIA

EUCONOMIA: per un’educazione finanziaria transgenerazionale ed ecologica

11:15 Terrazza della COMUNICAZIONE

Elisa PALAZZI, Alberto GIRANI

Crisi climatica, crisi globale: il ruolo del singolo e quello di tutti

11:15 Piazza BATTISTONE

Aldo GRASSO, Pierluigi PARDO

Storia sociale della TV italiana

12:00 Piazza COLOMBO

Gabriella GREISON

MONDO PODCAST Cara Marie Curie

12:30 Piazza BATTISTONE

Stefano BOERI, Edoardo GARRONE, Beppe SEVERGNINI

La città e le distanze

12:30 Terrazza della COMUNICAZIONE

Gherardo COLOMBO, Vincenzo ROPPO, Roberto ZACCARIA, Luca UBALDESCHI

Il racconto della Legge

15:30 Terrazza della COMUNICAZIONE

Lorenza BARONCELLI, Serena BERTOLUCCI, Salvatore BRAGANTINI, Severino SALVEMINI

Perché tanti uomini incompetenti diventano leader?

16:00 Piazza BATTISTONE

Antonio BARAVALLE, Massimiliano BIANCO, Mario DEAGLIO, Gabriele GALATERI DI GENOLA, Ferruccio DE BORTOLI

Resilienza, sostenibilità, sviluppo

16:00 Piazza COLOMBO

Linda RAIMONDO, Salvatore ARANZULLA, David PARENZO

Cielo, stelle e computer: all’inseguimento di un sogno

17:00 Terrazza della COMUNICAZIONE

Davide BESANA, Aldo CAZZULLO, Silvia GIACOMONI

Cent’anni fa, Giorgio Bocca

17:30 Piazza BATTISTONE

Beppe SEVERGNINI

Neoitaliani

18:30 BARCOLLO

Maurizio FERRARIS

Aperitivo con l’autore Documanità. La filosofia del mondo nuovo

18:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Stefania AUCI, Pietrangelo BUTTAFUOCO

L’ingegno mediterraneo, l’impronta dei Florio, l’industria e il lavoro. Incontro con Stefania Auci

19:00 Piazza COLOMBO

Paolo CREPET

Vulnerabili

19:15 Piazza BATTISTONE

Enrico BERTOLINO, Luca BOTTURA

Interessa l’articolo?

22:00 Piazza BATTISTONE

Marco TRAVAGLIO

Prima e dopo la cura

22:00 Piazza COLOMBO

MURUBUTU, Roby PETTIROSSO, DIA

RAPconti illustrati

DOMENICA 13 SETTEMBRE

09:00 BARCOLLO Enrico GALIANO, Severino SALVEMINI

Colazione con l’autore L’arte di sbagliare alla grande

09:30 Piazza BATTISTONE

Piergiorgio ODIFREDDI

Le relazioni pericolose. Una teoria matematica del comportamento

10:00 Terrazza della COMUNICAZIONE

Francesco CAROFIGLIO, Teresa CIABATTI, Rosangela BONSIGNORIO

Miranda, Jonas, Noemi e Teresa: storie di famiglie e di segreti

10:00 Piazza COLOMBO

Luca BOTTURA, Aldo CAZZULLO

Rassegna stampa del mattino

10:45 Piazza BATTISTONE

Giusy VERSACE, Pier Alberto BUCCOLIERO, Claudio ARRIGONI

Con Alex, per Alex. Il progetto 3athlon di Zanardi.

11:15 Terrazza della COMUNICAZIONE

Alessandra PERRAZZELLI, Francesco PROFUMO, Furio GARBAGNATI

Il capitalismo tra valore per gli azionisti e valore per i portatori di interesse

11:30 Piazza COLOMBO

Daniel LUMERA, Emiliano TOSO

MONDO PODCAST Quando il podcast aiuta a stare bene

12:15 Piazza BATTISTONE

Rosario FIORELLO

consegna del PREMIO COMUNICAZIONE 2020

15:45 Terrazza della COMUNICAZIONE

Nando PAGNONCELLI

L’Italia ai tempi del coronavirus

16:00 Piazza BATTISTONE

Oscar FARINETTI

Serendipity: il bello di sbagliare

16:00 Piazza COLOMBO

Enrico BRIZZI

MONDO PODCAST Cammini: itinerari storici a misura di podcast

17:30 Piazza BATTISTONE

Stefano MASSINI

Siamo animali sociali

18:30 Terrazza della COMUNICAZIONE

Giovanni D’ALESSANDRO, Edoardo FANTINO, Luigi FERRARIS, Massimo RIGHI

Essere rilevanti sul territorio: sviluppo economico-finanziario e nuove opportunità

19:00 Piazza BATTISTONE

Alessandro PIPERNO, Stefano PIPERNO, Cinzia LEONE

La banalità del bene

21:30 Piazza BATTISTONE

Claudio BISIO, Gigio ALBERTI

Ma tu sei felice?