Festival del compositore "La Classica": i protagonisti dell'edizione 2022

Turismo e musica, un legame che unisce due passioni e di cui Genova è tradizionalmente un punto di riferimento internazionale. A ribadirlo è la 16a edizione del Festival del Compositore 'La Classica', organizzata dall’associazione culturale Liguria Eventi in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale, che nella proposta di quest’anno amplia il coinvolgimento ai conservatori e istituti musicali stranieri dopo che già nel passato al Festival si erano esibiti 54 compositori e oltre 400 tra orchestrali e solisti, alcuni provenienti da Argentina, Svizzera, Giappone e Inghilterra. Oltre alla Fondazione del Teatro Carlo Felice, al progetto collaborano la Fondazione del Ducale e giovani orchestrali del Conservatorio Niccolò Paganini della nostra città.

Il Festival del Compositore 'La Classica', dalle caratteristiche uniche in Liguria e fra i pochi in Italia, si svolgerà l’11 aprile alle ore 16 a Palazzo Ducale ed in replica il 30 aprile alle ore 20 al Teatro Carlo Felice.

"Sono particolarmente lieta della collaborazione avviata con il Festival del Compositore 'La Classica', un appuntamento consolidato e di alto livello musicale che dà lustro a Genova, città da sempre espressione di talenti musicali. Gli appuntamenti in programma saranno l’occasione per apprezzare composizioni inedite ed esecuzioni virtuose – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero –. Il turismo musicale per i suoi grandi numeri, l’alta qualità e le prospettive che può offrire, è al centro dei nostri programmi. Su questo aspetto ci stiamo impegnando con grande attenzione ed il nostro coinvolgimento in iniziative nazionali ed internazionali sarà sempre più ampliato. L’attrattività turistica di Genova ha un grande potenziale e le sue caratteristiche, anche storico-culturali, la rendono meta ideale degli appassionati di concerti di tutto il mondo che ruota attorno alla musica. E noi in questo ambito siamo già attivi e pronti per sviluppare un futuro pieno di interessanti sorprese".

I compositori protagonisti

I compositori protagonisti di questa edizione sono: Massimiliano Damerini, virtuoso pianista e compositore genovese; Roberto Tagliamacco, direttore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova; Andrea Lumachi, compositore e primo contrabbasso dell’orchestra sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova; Matteo Camponero, giovane compositore genovese. Presenteranno i loro brani in prima esecuzione assoluta insieme all’orchestra cameristica Paganini Ensemble diretta da Eliano Calamaro, già uno dei primi violini del Teatro Carlo Felice. L’orchestra, fondata l’anno scorso, vuole essere un punto di riferimento per tutti i giovani e i professionisti dell’ambiente musicale genovese che desiderano collaborare per diffondere la cultura musicale e comprende musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’associazione culturale “Liguria Eventi” è stata fondata a Genova nel 2006, per opera e volontà di Anna Brugnara, che ne è la presidente, e della concertista Carla Casanova, direttore artistico e vice presidente.