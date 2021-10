A Castello D'Albertis il festival Code War Project 2021

Il festival Code War Project 2021 ha luogo presso Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo e si articola attraverso quattro appuntamenti ed una mostra temporanea che dialogherà con gli spazi e la collezione del museo.

Sono previste esibizioni musicali, talk, laboratori, installazioni e performance artistiche. Inoltre, abbiamo ideato alcune attività specifiche per pubblici fragili quali: utenti psichiatrici, persone ipo o non vedenti, persone non udenti.

Programma:

Opening: mercoledì 13 ottobre

Chimera: giovedì 14 ottobre

G20 Global Games: venerdì 15 ottobre

Closing: sabato 30 ottobre

Le attività sono distribuite durante il mese di ottobre ad eccezione della mostra, che si estende fino a fine dicembre e che sarà visitabile durante gli appuntamenti serali e in orario di apertura ordinaria del museo anche attraverso visite guidate.

Le visite serali alla mostra e al museo, i talk e i laboratori saranno accessibili esclusivamente tramite prenotazione.

Per prenotazioni: https://linktr.ee/cdwr

Programma completo: https://codewarproject.com/cdwr2021-schedule

Temi centrali della mostra saranno il pluralismo culturale e la riflessione sul postcolonialismo, congiunti all’utilizzo della tecnologia in campo artistico. Viene prestata particolare attenzione all’interattività, ovvero ai progetti installativi che prevedono la partecipazione del pubblico. La tematica postcoloniale è di centrale importanza nel dialogo con la collezione del Museo e in occasione del Columbus Day (12 ottobre), per attivare una prospettiva critica nei confronti di narrazioni prettamente eurocentriche

Code War Project 2021 è un progetto ideato, progettato e sviluppato da Associazione Culturale CDWR in collaborazione con Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, Solidarietà e Lavoro scs- Onlus e altre realtà del territorio.

Partner: Ass. Culturale MIXTA, Open Vicoli, Wall:out Magazine, Ass. La Girobussola, Ass. Echo Art, The Black Bag, Bonton Catering

Con il sostegno diFondazione Compagnia di San Paolo, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Diskotic, Erga



Nell'ambito del'evento si segnala la mostra "It takes a thousand voices to tell a single story" a cura di Mixta, che sarà inaugurata mercoledì 13 ottobre e visibile sino a sabato 18 dicembre.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...