“Armonie sacre” a Rapallo: il duo armeno Talalyan-Hovhannisyan protagonista dello Spazio Giovani

Si svolgerà giovedì 24 agosto 2023, alle ore 21:15, presso l’Antica Pieve di S. Stefano (nota come Oratorio dei Neri) di Rapallo, nella Città metropolitana di Genova, il quinto e ultimo appuntamento rapallese del XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Sarà protagonista dell’evento il duo proveniente dall’Armenia formato dal flautista Vadim Talalyan e dall’organista Karine Hovhannisyan, che si esibirà alla consolle del “Truhenorgel” costruito da Walter Chinaglia nel 2012.

Il programma è incentrato su composizioni di autori operanti nel Seicento e nel Settecento, tra i quali Girolamo Frescobaldi, Georg Muffat, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Antonio Vivaldi. Uno spazio significativo è dedicato inoltre alla musica armena, con la proposta di sei Inni Sacri. Il concerto costituisce il secondo appuntamento della sezione del calendario denominata “Spazio Giovani”, istituita quest’anno per rimarcare

ulteriormente l’attenzione che l’associazione ha sempre dedicato alla promozione dei giovani artisti emergenti nel panorama concertistico internazionale. Come di consueto, sarà possibile assistere al concerto anche dal giardino attiguo all’oratorio tramite un sistema di video proiezione. La manifestazione si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo. L’ingresso è libero e gratuito e l’evento sarà preceduto alle 20:30 da un concerto di campane.

Si ricorda, infine, che sono aperte le prenotazioni al servizio bus organizzato per l’ultimo concerto del XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”, sabato 26 agosto a Nicola di Luni, in provincia della Spezia. Ha come protagonista l’organista Giovannimaria Perrucci all'organo “Nicomede Agati” (1842) della Chiesa Parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo e si concluderà con un brindisi fra artisti, spettatori e organizzatori, offerto dall’Associazione Rapallo Musica. L’ingresso è libero e gratuito, ma per favorire la partecipazione dei molti affezionati spettatori della rassegna che vivono nel Tigullio, è possibile usufruire di un servizio di trasporto andata e ritorno con pullman turistico, con partenza da Piazza delle Nazioni a Rapallo. Informazioni, costi e orari sono disponibili inviando una mail a rapallomusica@libero.it .