Il Festival organistico “Armonie sacre” celebra la XXV edizione con un grande concerto a Rapallo

Sabato 19 agosto 2023 l’evento celebrativo per festeggiare i venticinque anni del Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”, si configurerà come un grande concerto per coro, organo e orchestra sinfonica, che avrà luogo alle ore 21:15 nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, in provincia di Genova.

Un appuntamento centrale della manifestazione, quest’anno seguita da un pubblico particolarmente numeroso e partecipe. Ne saranno protagonisti il Coro Polifonico di Montorso Vicentino e l’orchestra di casa, l’Ensemble Rapallo Musica, alla cui direzione si alterneranno Filippo Torre e Francesco Grigolo. Alla consolle dell’organo “Marin” (1942) siederà Fabio Macera, titolare dello strumento sin dal 1996, che eseguirà la Prima Sinfonia per organo e orchestra di Alexandre Guilmant e la Messe Solennelle per coro, organo e orchestra di Louis Vierne. Tra una composizione e l’altra, il coro diretto da Francesco Grigolo proporrà i Quattro Mottetti su Temi Gregoriani di Maurice Duruflé. Il concerto si avvale del sostegno economico del Comune di Rapallo, del Centro Latte Rapallo, del Lions Club Rapallo, della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Regione Liguria.

L’ingresso è libero e gratuito e l’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

Prossimi appuntamenti

Mercoledì 23 agosto 2023 – Chiavari (GE) – ore 21:15

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

SOLISTI DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA

Fabio Macera, organo

Francesco Tomasi, tiorba

Giovedì 24 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21:15

Oratorio dei Neri

SPAZIO GIOVANI

Vadim Talalyan (AM), flauto

Karine Hovhannisyan (AM), organo

Venerdì 25 agosto 2023 – Ventimiglia (IM) – ore 21:15

Santuario di S. Secondo

Luciano Zecca, organo

Sabato 26 agosto 2023 – Luni (SP) – ore 21:15

Chiesa Parrocchiale di SS. Giacomo e Filippo, Nicola di Luni

Giovannimaria Perrucci, organo