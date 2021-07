Festival Teatrale dell'Acquedotto 2021: il programma

Prezzo non disponibile

Alla sorgente delle storie, tra Val Bisagno e Valle Scrivia, tra Liguria e Piemonte, torna il Festival dell'Acquedotto per il 2021, organizzato dal Teatro dell'Ortica.

Un doppio impegno – nonostante la pandemia e un blocco di quasi un anno nelle attività teatrali – per un Festival che si rinnova e segna l’inizio di un cammino di cambiamento. Un doppio progetto che intende valorizzare il territorio di due valli e raccontarne le storie.

Un’occasione per ricominciare a fare teatro, a fare cultura come promozione sociale, come ricerca di una crescita individuale e collettiva delle comunità.

Il programma

sab 26 e dom 27 giugno ore 17.00 e ore 18.00

Cimitero Monumentale di Staglieno

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

A VOLO D’ANGELO Teatro dell’Ortica

TEATRO. Grandi e piccole narrazioni

ore 21.30 Biglietto con prenotazione obbligatoria

ven 16 luglio

Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

IT’S JUST A GAME Teatro Metropopolare

sab 17 luglio

Sagrato Abbazia di S. Siro di Struppa, via di Creto 64

BACCI MUSSO u cunta L’INFERNO Teatro Ipotesi

dom 18 luglio

Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

ITALIA E ULIANA IN PILLOLE Italia e Uliana

ven 23 luglio

Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

GIULIETTA E ROMEO IN PARODIA Teatro dell’Ortica

dom 25 luglio

Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

CONCERT JOUET. Spettacolo comico in musica Lombardo/Torsi

gio 29 luglio

Parcheggio Coop, Piazzale Bligny

Ingresso gratuito con il contributo di COOP Liguria

C’È GIOCO E GIOCO Teatro dell’Ortica

ven 30 luglio

Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

DIAVOLO ROSSO. Storie e imprese di Giovanni Gerbi Coltelleria Einstein

L’ACQUEDOTTINO DEI BAMBINI Le storie, le favole

ore 18.00 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

con il contributo di COOP Liguria

ven 18 giugno

Cortile scuola Andersen, Via Mogadiscio 67

IL SEGRETO DI DEDALO Coltelleria Einstein

sab 19 giugno

Sagrato Abbazia di S. Siro di Struppa, via di Creto 64

IL GATTO CON GLI STIVALI Teatro dell’Ortica

dom 20 giugno

Sagrato Abbazia di S. Siro di Struppa, via di Creto 64

CUORE Teatro dell’Ortica

STONDAIATE “Miserie e nobiltà” a cura di Mauro Pirovano

Ritrovo ore 17.00 ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

con il contributo di COOP Liguria

dom 4 luglio

IREN, via Piacenza 54

STONDAIATA A PONTECARREGA

partenza da Ponte Carrega

mer 7 luglio

cortile Medycal Systems, via Rio Torbido 40

STONDAIATA A RIO TORBIDO (percorso a cura di P. F. Morando)

partenza dalle Cantine Gambaro, via Rio Torbido, 1/C

mer 14 luglio

Campetto Chiesa della Canova, via A. Lombardi

STONDAIATA ALLA CANOVA (percorso a cura di Iolanda Valenti)

partenza dalla G.A.U., Piazza Suppini

INCONTRI CULTURALI Piazza Boero (entrata lato Biblioteca I° piano)

ore 17.30 ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

con il contributo di COOP Liguria

gio 1 luglio

CINEMA NAZIONALE: FUTURO E PROGETTI

con Mirco Bonomi e Rosangela Urso (giornalista)

gio 8 luglio

EMERGENZA TEATRO

con Mirco Bonomi, Emanuela Rolla (attrice) e Angelo Pastore (referente REGIONALE AGIS)

gio 15 luglio

I MESTIERI DEL MARE

con Paola Vidotto (direttrice Accademia Marina Mercantile) e Mirco Bonomi

gio 22 luglio

TRA FISICA E STAR TREK

con Paolo Prati (ordinario di Fisica all’Unige)

VILLA BOMBRINI Via Lodovico Antonio Muratori, 5

ore 21.30 ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lun 12 luglio

GIULIETTA E ROMEO IN PARODIA Teatro dell’Ortica

mar 13 luglio

BACCI MUSSO U CUNTA L’INFERNO Teatro Ipotesi

lun 19 luglio

LILLY E FELICE Il Teatrino di Bisanzio

Gli eventi del festival sono tutti a posti limitati

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente allo spettacolo

chiamando 353.4289366 (lun – ven 10.00 – 13.00 | 15.00 – 17-30)

Biglietti

SPETTACOLI SERALI

INTERO € 10.00

RIDOTTO € 8.00

(over 65, under 18, Soci Nuovo Ciep, Soci COOP, corsisti OrticaLab e OPT)