"Feste", il nuovo spettacolo di Familie Flöz al Teatro della Tosse

Dal 10 al 13 marzo 2022 al Teatro della Tosse arriva "Feste", il nuovo spettacolo di Familie Flöz che torna a incantare il pubblico di Genova e del Teatro della Tosse con le sue meravigliose maschere.

In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Dietro la villa, si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare.

In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di "Feste" fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare.

Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni.

Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento,

tutto si ferma. La musica suona ancora e ancora più forte, perché l’amore

deve continuare ad essere celebrato con ogni mezzo.

"Feste" è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso.