Online Feste con la Familie Flöz: l'evento interattivo del Teatro della Tosse

"Online Feste con la Familie Flöz" è un evento in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse di Genova, che esulerà dal solito streaming per portare agli spettatori un’esperienza interattiva e intima.

Dal vivo dallo studio Flöz un´esperienza unica disponibile gratuitamente in streaming sul canale twitch di Familie Flöz www.twitch.tv/floeztv. La nuova produzione di Familie Flöz, "Feste", debutterà allo Schiller Theater di Berlino il 20 aprile 2021.

Per i primi 99 spettatori che si prenoteranno scrivendo a biglietteria@teatrodellatosse.it, questo bizzarro "teatro virtuale" diventerà anche una vera festa in cui bere un bicchiere di champagne, abbassare un poco le luci, ballare insieme con la musica delle DJs per conoscere di persona, attraverso quiz e giochi, chi si nasconde dietro le maschere e dietro "Feste".

La serata si aprirà in un viaggio alla scoperta del percorso di creazione del nuovo spettacolo, condotto da Gianni Bettucci, manager di Familie Flöz con ospiti, interviste, curiosità e il documentario Behind Feste, racconto video del making of.

A seguire, il racconto virtuale della favola di “Feste o di quando il mare scomparve!" con la voce e il volto di Lea Barletti (conosciuta al Teatro della Tosse grazie allo spettacolo "Autodiffamazione" di Handke) e le immagini di "Feste" registrate al Theaterhaus di Stuttgart lo scorso 1 aprile.

"Feste" è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sulla caccia alla felicità individuale – ma dietro c’è di più. Un matrimonio avrà luogo in una casa signorile in riva al mare. Nel retro, nel deposito buio, c’è la consegna, la pulizia, lo sgombero, la sorveglianza e lo smaltimento. In un melange poetico di amara tragedia e di oscuro slapstick, gli amabili personaggi fanno del loro meglio per assicurare il regolare approvvigionamento della magnifica casa sul mare. Condannati a rimanere deboli, lottano per la loro dignità e per il rispetto dei forti e dei ricchi. Ma improvvisamente il mare non c’è più, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. Ma la musica suona più forte, la celebrazione dell’amore continuerà!