Rapallo celebra le attesissime Feste di Luglio con i tradizionali spettacoli pirotecnici

Rapallo celebra le Feste Patronali di Luglio, appuntamento sentitissimo per tutti i cittadini. Si festeggia Nostra Signora di Montallegro in occasione dell’anniversario dell’apparizione della Vergine al contadino Giovanni Chichizola, avvenuta il 2 luglio 1557 sul Monte Allegro, alle spalle del Borgo.

Le Solennità Religiose sono cominciate venerdì 23 giugno, con l'inizio della cosiddetta Novena dell'Alba, nove tappe gestite dai vari sestieri per avvicinarsi appunto all'alba di sabato 1° luglio, con l'apertura del Sacro Quadretto e la Santa Messa alle ore 5. Le celebrazioni culmineranno domenica 2 luglio con la Messa Pontificale celebrata da S. Em. Card. Ernest Simoni. A seguire processione con il Sacro Quadretto e benedizione alla città, e alle ore 12 Supplica alla Vergine nell'ora dell'apparizione.

Durante le tre giornate di sabato, domenica e lunedì, il culmine dei festeggiamenti con il tradizionale spettacolo pirotecnico gestito dai vari sestieri.

Programma

Sabato 1° luglio

Ore 8:00 - Reciammi con i mortaretti

A seguire spettacolo pirotecnico aereo diurno eseguito dalla Piromagia Srl da Pannarano (Bn)

Ore 22:30 - Reciammi con i mortaretti

A seguire spettacoli pirotecnici aerei serali delle ditte: Pirotecnica Catapano da Saviano (Na) per il Sestiere Borzoli; Piromagia Srl da Pannarano (Bn) per il Sestiere Costaguta

Domenica 2 luglio

Ore 12:00 - Panegirico eseguito dalla Pirotecnica Paolelli da Tagliacozzo (Aq) per il Sestiere Cerisola

Ore 22:30 - Reciammi con i mortaretti

A seguire spettacoli pirotecnici aerei serali delle ditte: Fireworks Lieto s.r.l. da Roccarainola (Na) per il Sestiere San Michele; Pirotecnica Pannella da Ponte (Bn) per il Sestiere Seglio

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 23:00 - Sparata dei ragazzi e incendio del castello a cura del Sestiere Borzoli ed eseguito dalla Fuochi Artificiali Pyrodreams Srl da San Colombano al Lambro (Mi)

Ore 23:00 - Reciammi con i mortaretti

A seguire spettacoli pirotecnici aerei serali delle ditte: Pirotecnica Paolelli da Tagliacozzo (Aq) per il Sestiere Cerisola; Spettacoli Pirotecnici Pepe da Sala Consilina (Sa) per il Sestiere Cappelletta.