Festa del Volontariato a Sestri Ponente per sostenere le malattie rare

Dal 14 al 16 giugno 2024 Sestri Ponente sarà in festa per educare al volontariato e all’inclusione. Piazza Tazzoli si animerà con musica, laboratori, attività sportive, dibattiti, pesca di beneficenza, stand e cucina tipica per sostenere due associazioni che si occupano di malattie rare: l’Associazione Italiana Sindrome di Emiplegia Alternante (A.I.S.EA) e l’Associazione Sclerosi Tuberosa.

Giunta alla 27° edizione la “Festa del Volontariato” di Sestri Ponente sarà inaugurata venerdì 14 giugno al ritmo della banda musicale di Cornigliano che si esibirà alle ore 16 per lasciar posto alle ore 17 al dibattito d’apertura “Le diversità che uniscono le disabilità e le abilità” moderato dalla psichiatra Daniela Masserotto. Al tavolo dei relatori insieme a Filippo Franchini e Michele Zangari dell’Associazione A.I.S.EA, interverranno Alice Lechiara e Sabrina Burlando con la presentazione del libro “Giggino il cuoco pasticcione” dell’Associazione Sclerosi Tuberosa e la squadra di calcio “Gli insuperabili”. Dalle 18,30 Musica dal vivo con le “dodici corde” e Matilda Marozzo” per proseguire alle 21 con “De Andrè e non solo” con Nino Durante.

Sabato 15 giugno gli stand apriranno alle ore 10. Alle ore 11 tanti ospiti incontreranno il pubblico al “Caffè del Volontariato” un’occasione per far conoscere diverse realtà presenti sul territorio e dare voce a progetti inclusivi. Dopo lo “Stoccafisso di Vince” per pranzo, il pomeriggio sarà dedicato alla tombolata e allo sport con l’esibizione di ginnaste e la “Zumba”, per concludersi alle 21 con la musica dal vivo del Coro Perfect Life. Entrambe le giornate dalle 16 alle 18,30 si svolgeranno laboratori di xilografia con Franco Barchi.

Domenica 16 giugno sarà celebrata la Santa Messa in piazza Tazzoli alle ore 12 e subito dopo la festa si avvierà alla conclusione con un pranzo tutti insieme organizzato da @Tomata59 e le sue specialità culinarie.

L’evento è organizzato da Associazione ODV “Mosaico”, Fondazione “Padre Modesto”, “Rangers Grs gruppo ragazzi Sestri” con il patrocinio del Comune di Genova- Municipio VI Medio Ponente.