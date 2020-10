Grande Festa in via del Commercio a Genova: sbarazzo, caccia al tesoro, sfilate storiche, mercatino dell'usato e tanto altro

Sbarazzo, open day di associazioni e servizi, mercatino dell'usato, spazio per la gastronomia, e poi banda, balli e animazioni, caccia al tesoro, lettura fiabe, laboratori e tanto altro per la Grande Festa in via del Commercio a Genova, in programma per sabato 3 ottobre.

La festa è organizzata da Civ Nervi Mare, ecco cosa prevede il programma.

Dalle 15,30 apriranno le loro porte al pubblico per presentazione e informazioni:

Palestra Fitness Club

Centro Water Life

Centro Yogananda

Studio Tecnico Dassori

Patrizia Aiello Studio

Studio Veterinario Mingardi

Colorificio Arcobaleno

Sartoria Babakar

Nido d'infanzia Hakuna Matata

Si svolgeranno inoltre le seguenti iniziative:

Prova gratuita di bici elettriche presso MV Electric Motors

Sbarazzo con numerosi articoli scontati

Mercatino dell'usato presso la parrocchia di San Giuseppe

Mostra moto Harley Davidson presso rivenditore Harley Davidson

Ristoro presso Golden Café, ristorante Una Ginestra e bar Le Anne

Ci sarà anche la sfilata Banda Faladeira condotta con ballo e animazione da Francesco JP e dal Clown sui trampoli Giambello.

Dalle ore 16 inoltre sfilata del gruppo "Rievocatori d'Epoca" con abiti storici del '500 e sfilata Miss Reginetta d'Italoa a cura di Liliana Ruocco.

Alle 17, "Caccia al tesoro, caccia al commerciante". Iscrizioni invia della Fassa alle 16,30. Gioco aperto a nuclei familiari e congiunti. Le squadre saranno di minimo 2 e massimo 6 persone con mascherina e guanti.

Alle 16 e alle 16,30, letture fiabe per bambini e nonni presso il nido d'infanzia Hakuna Matata.

Dalle 17, laboratori grafici di disegno ai giardinetti di via del Commercio condotti dalle mamme del quartiere.

Tutti i partecipanti dovranno rispettare le regole anti Covid con mascherina e distanziamento di 1 metro tra persone che non siano congiunti.