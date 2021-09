La Festa dello Sport torna al Porto Antico

Ritorna la Festa dello Sport, in programma il 25 e 26 settembre 2021, con la sua 17esima edizione.

Dopo un’edizione 2020 necessariamente limitata agli addetti ai lavori, nel 2021 per due giorni l’intera area del Porto Antico di Genova tornerà a trasformarsi nel grande centro sportivo a cielo aperto della città, e come di consueto ospiterà tutte le discipline e le iniziative sportive, sempre ad ingresso gratuito, per appassionare ed unire un pubblico sempre più ampio per età e abilità, accomunato dalla passione per lo sport e i suoi valori fondamentali: dialogo, divertimento, aggregazione, integrazione, educazione, confronto.

Da sempre la Festa dello Sport regala al pubblico un weekend in cui la divulgazione della cultura sportiva e dei suoi valori sono in primo piano, e questo lo dimostrano le presenze tra bambini, adulti e sportivi. Tutto questo è possibile grazie a tutti i soggetti che con tanto impegno e volontà ogni anno partecipano attivamente, regalando momenti di sport e amicizia: oltre 30 tra federazioni e istituzioni e più di 40 tra le associazioni e società sportive che operano sul territorio.

La festa del 2021 vuole essere un ritorno allo sport per tante famiglie e sostenere le società sportive locali, tutto naturalmente mantenendo alti standard di sicurezza.

Realizzato da Porto Antico di Genova S.p.A. con Stelle nello Sport, in collaborazione con Uisp e Agorà Cooperativa Sociale. Con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni Liguria