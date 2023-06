Orario non disponibile

Quando Dal 06/07/2023 al 09/07/2023 Orario non disponibile

Festa Sociale Croce d'Oro Sciarborasca



A Sciarborasca nel comune di Cogoleto (Ge), torna la sagra estiva organizzata dalla nostra associazione:

vi aspettiamo da giovedì 6 a domenica 9 luglio all'EcoFesta Sociale.

Tutte le sere stand gastronomici, musica dal vivo, cabaret e animazione per bambini per un intero week-end all'insegna del gusto e del divertimento.



Giovedì 6 luglio dalle 19:30 stand gastronomici, dalle 21:30 Tributo a Vasco con i "Vaskom".

Veneredì 7 luglio dalle 19:30 stand gastronomici, dalle 21:30 Tributo a Ligabue con i "Da Zero a Liga".

Sabato 8 luglio dalle 19:30 stand gastronomici, dalle 21:30 Concerto degli "Antani Project".

Domenica 9 luglio dalle 19:30 stand gastronomici, dalle 21:00 Tributo a De Andrè con il trio "Ascolese - Merione- Berta", e dalle 22:00 Cabaret con "Antonio Ornano".



Parte del ricavato verrà devoluto all'emergenza EmiliaRomagna. L'evento sarà patrocinato dal Comune di Cogoleto.





Info Tel. 0109188366