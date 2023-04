Tradizionale Festa di Santa Zita nel quartiere della Foce con fiera-mercato e processione

Da giovedì 27 aprile a venerdì 5 maggio torna la Festa di Santa Zita nel quartiere della Foce, una ricorrenza molto sentita nella zona e per tutti i genovesi. Per tutto il fine settimana si svolgeranno celebrazioni religiose nella Parrocchia di Nostra Signora Assunta e Santa Zita, insieme a momenti di intrattenimento. Si comincia giovedì, nel giorno di Santa Zita, con la Santa Messa Solenne in genovese celebrata dal vicario territoriale don Giuseppe Torre, mentre domenica 30 aprile saranno presenti anche il Cardinale Angelo Bagnasco e l'Arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca. La sera intrattenimento e stand con focaccette e frittelle di baccalà.

Fulcro dei festeggiamenti la tradizionale processione di domenica 30 aprile alle ore 17 con la cassa di Santa Zita trasportata su un carro trainato da cavalli lungo le vie del quartiere e i crocifissi delle Confraternite, con l'accompagnamento della Banda di Rivarolo. Non mancherà la fiera-mercato con numerosi banchi di merci varie. Le celebrazioni si chiudono poi venerdì 5 maggio con la rappresentazione della commedia in genovese “I manezzi pe maja na figgia” a cura della compagnia teatrale I Villezzanti.

Nei giorni della manifestazione sono distribuiti pane e fiori benedetti per ricordare la vicenda della santa protettrice delle colf e significare il suo esempio di carità.