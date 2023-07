Festa di Santa Maria Maddalena a Campo Ligure con concerti, stand gastronomici, mercato e luna park

Campo Ligure celebra la Festa patronale di Santa Maria Maddalena tra momenti religiosi e spettacoli in piazza. Dopo il triduo di preparazione, le celbrazioni religiose trovano il culmine sabato 22 e domenica 23 luglio con i Vespri Solenni e Calata dell'artistica statua di santa Maria Maddalena (sabato ore 20:30 e 21), quindi la Santa Messa Pontificale (domenica alle 11:15) e la processione con banda cittadina (ore 17).

Da venerdì a lunedì musica dal vivo alle 21:30 in piazza Vittorio Emanuele II con, nell'ordine: Fossati Project Band, The MenLove Beatles Tribute, CipoSugar Band Tributo a Zucchero e infine Banda Cittadina diretta dal Maestro Domenico Oliveri. Stand gastronomici a partire dalle ore 19:30. Sabato in piazzetta Filatoio giochi e golosità a cura della C.R.I. di Campo Ligure, quindi alle 17:30 spettacolo di bolle di sapone a cura di ZiaFrà in piazza Vittorio Emanuele II. Lunedì 24 luglio tradizionale fiera-mercato a partire dalle ore 9.

Da giovedì 20 a domenica 30 luglio Luna Park in piazzale Europa dalle ore 20:30