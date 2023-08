Festa di Santa Chiara con bancarelle, processione e benedizione del mare

Il 12 agosto torna la tradizionale festa di santa Chiara ad Arenzano, con bancarelle lungo via Sauli Pallavicino e processione.

Saranno celebrate messe alle ore 8, 10.30, 17.30 e 20.30.

Solenne processione alle 21 con la reliquia e l'arca processionale di santa Chiara. Benedizione del mare e di Arenzano dal molo di ponente.

Parteciperanno grandi ospiti, alcune confraternite con i loro artistici crocifissi.

L'oratorio dedicato alla santa, nato intorno al secolo XV come spazio devozionale, ma anche conviviale per i membri della Confraternita di Santa Chiara, è l'associazione più antica esistente in Arenzano e sorge accanto alla chiesa dei santi Nazario e Celso.