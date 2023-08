Festa di Sant'Ermete a Sciarborasca con focaccette, raviolata, musica e spettacolo pirotecnico

Prezzo non disponibile

Sciarborasca celebra la Festa patronale di Sant'Ermete da venerdì 25 a lunedì 28 agosto. Appuntamento in piazza Sant'Ermete con focaccette e area ristoro a partire dalle ore 17. Gli stand gastronomici apriranno poi alle ore 19 con primi e secondi piatti e dolci a km zero. Sabato dalle 19 raviolata in piazza.

La sera in programma le serate musicali con diversi ospiti: venerdì babydance e tributo ai Red Hot Chili Peppers con i Los Angeles Peppers, sabato babydance e tributo ai Blues Brothers con The Chicago Groovers. Lunedì il clou con la Messa Solenne alle ore 20 seguita da processione e concerto della banda musicale, quindi musica con I Cugini della Corte e gran finale alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico.