Festa di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure con processione in mare, musica e gastronomia

L’arciconfraternita dell’Oratorio di Sant’Erasmo di Corte, aggregata alla S.S. Trinità di Roma, nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno, organizza a Santa Margherita Ligure i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, vescovo e martire, patrono della marineria, nel 677° anniversario della fondazione della chiesa, con la partecipazione di Dom Francesco Beda Maria Pepe (Priore del Monastero di San Prospero), Monsignor Gianluigi Ganabano (Prefetto della Cattedrale di San Lorenzo di Genova), Padre Mauro De Gioia (Coordinatore dell’Ufficio Cultura e Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Genova), Don Luca Sardella (Parroco di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure) e la cantoria di San Prospero, diretta dal Maestro Fabio Lopresti.

Programma

Venerdì 7 giugno

Mattino: intronizzazione della statua del Santo e delle reliquie sull’arca argentea e imbandieramento del quartiere

Ore 16:00 Sulla Piazzetta S. Erasmo caccia al tesoro per i bambini delle scuole elementari di Santa Margherita Ligure

Ore 18:30 Santa Messa celebrata da Dom Francesco Beda Maria Pepe e benedizione del “Panis Nauticus”

Ore 21:15 Concerto del “Santemo Group”

Sabato 8 giugno

Pomeriggio: sulla banchina di Sant’Erasmo il “Gruppo cuculli” dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna di Rapallo distribuirà i famosi “cuculli” genovesi

Distribuzione del “Biscotto del pescatore” con pomodori, acciughe e origano

Ore 18:30 Santa Messa celebrata da Mons. Gianluigi Ganabano a suffragio dei confratelli e delle consorelle defunte

Ore 21:15 “Ballo in piazzetta” con l’orchestra “Armando & Co.”

Domenica 9 giugno

Ore 11:00 Santa Messa solenne celebrata da Dom Francesco Beda Maria Pepe alla presenza delle autorità cittadine e del consiglio dei massari dell’oratorio. La musica sacra sarà eseguita dalla cantoria di San Prospero (Camogli)

Ore 17:30 L’arca del Santo verrà traslata sul motopeschereccio N.V. Filippo delle famiglie Carpi e Papagni ed avrà inizio la processione in mare, al seguito vi saranno le società sportive cittadine e i natanti, che si porteranno nel Golfo di Rapallo per un saluto a N. S. di Montallegro, seguito dalla deposizione di una corona di alloro a ricordo dei caduti del mare e dalla preghiera del marinaio. La processione sarà visibile da terra.

Allo sbarco a terra, alle ore 18:30, la processione continuerà per le vie del quartiere; parteciperanno Padre Mauro De Gioia d.O., i tradizionali crocefissi, le Confraternite liguri, le Autorità cittadine e la Filarmonica “Cristoforo Colombo” di Santa Margherita Ligure. Al termine, sulla piazzetta di Sant’Erasmo, benedizione dei natanti con le Sacre Reliquie. In chiesa: discorso di Padre Mauro De Gioia e Benedizione Eucaristica, Venerazione delle Sacre Reliquie e ringraziamenti del Priore Generale dell’oratorio Andrea Delpino.

Si ringraziano: il gruppo dei “cristezzanti” di Lavagna, i “portatori del crocefisso” dell’Oratorio dei Bianchi in Rapallo, le Confraternite partecipanti, le società sportive, i portatori dell’arca processionale, la P. A. Volontari di Sant’Anna Rapallo, il Comitato Sparata di San Siro, la cantoria di San Prospero di Camogli, la famiglia Carpi-Papagni e il signor Francesco Portoso, coordinatore dei giochi per i bambini.