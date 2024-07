Festa di San Siro a Struppa e Sagra degli Gnocchi e dell'Asado con serate danzanti

Le Parrocchie di San Siro di Struppa e San Giovanni Battista in Aggio celebrano nel fine settimana la festa patronale dedicata a San Siro. Venerdì 5 e sabato 6 luglio doppio appuntamento nell'Area Dotta con gastronomia e musica grandi protagoniste. Venerdì a partire dalle ore 19 va in scena la Sagra degli Gnocchi, con accompagnamento musicale dell'Orchestra Marco Roseto, mentre sabato, dopo i vespri in Cà dei Dolcini, la processione e la Santa Messa, è la volta della Sagra dell'Asado, unitamente alla serata danzante con Magghy. Domenica 7 luglio verra celebrata la Santa Messa Solenne a San Siro con conferimento delle Cresime, infine lunedì 8 luglio Santa Messa in oratorio alle ore 21.

Per info visitare la pagina Facebook Parrocchia San Siro di Struppa.