Festa di San Pietro nel rione Scogli a Chiavari con muscolata

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Pro Scogli" di Chiavari, con il patrocinio del Comune di Chiavari, organizza la 37^ Festa di San Pietro nel rione Scogli. Appuntamento in piazza Gagliardo (piazza dei Pescatori) a Chiavari domenica 23 giugno a partire dalle 8:30. Dopo l'esibizione della Filarmonica Città di Chiavari, la celebrazione della S. Messa e la commemorazione dei caduti del mare, prenderà il via alle ore 11 la gara di nuoto "Il Miglio di Chiavari", valida per il Campionato Regionale Ligure nuoto di mezzofondo.

A partire dalle 13:30 e fino alle 18 circa in corso Valparaiso "Muscolata agli Scogli", con distribuzione di muscoli e testaroli, su servizio da asporto.