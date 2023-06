Festa San Pietro a Pra' con mercatini, concerti, gastronomia e fuochi d'artificio

Come da tradizione, nel fine settimana successivo alla ricorrenza del Santo ecco la grande Festa di San Pietro a Pra', che animerà la delegazione con banchi di merci varie, musica e fuochi d'artificio. La fiera è organizzata dal Civ Pra' Insieme, con la collaborazione di Confcommercio e del Comune di Genova. I festeggiamenti cominciano venerdì 30 giugno in piazza Sciesa, con l'apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 17. Alla sera concerto del Tropico del Blasco (tributo a Vasco Rossi), preceduto dai Zero Days.

Sabato 1° luglio arrivano gli attesi mercatini in via Fusinato, a partire dalle ore 9, per il tradizionale shopping di San Pietro, mentre le manifestazioni in piazza Sciesa riprenderanno con l'apertura degli stand gastronomici alle ore 17 e il concerto dei Radio Ga Ga (tributo ai Queen) alle 21:30. Gran finale domenica 2 luglio, nel giorno della storica Fiera di San Pietro. Stand gastronomici aperti dalle ore 11, con bancarelle e negozi aperti durante tutta la giornata. Il clou della Festa di San Pietro a Pra' alle 23:15 circa (dopo l'atterraggio dell'aereo postale) con il grande spettacolo pirotecnico quest'anno offerto dal Comune di Genova. Alla fine dei fuochi estrazione della lotteria.