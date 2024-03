Il MOG Genova festeggia San Patrizio con birra, musica dal vivo e il grande rugby

Gli appassionati di buona birra e di rugby hanno già cerchiato in rosso (pardon, in verde) queste date sul calendario: sabato 16 e domenica 17 marzo si festeggia San Patrizio che coincide con uno degli appuntamenti più amati nel mondo dello sport, il torneo internazionale Sei Nazioni di rugby. Il MOG per il terzo anno celebra questa due giorni, all’interno di un programma che celebra altre feste del mondo, come la giornata dell’Indipendenza peruviana (28 luglio) e Halloween e il Día de Muertos messicano (2 novembre).

Lo farà con i simboli di questa festa: gadget, musica, sport e, naturalmente, Guinness. Sabato infatti appuntamento al MOG per vedere le partite del trofeo (ore 15:15 Italia-Galles; ore 17:45 Scozia-Irlanda e ore 21 Francia-Inghilterra), accompagnate dalla selezione di birre che al MOG, complice anche il successo di MHOPS, hanno un ruolo sempre più importante: la birreria nella Corte offre infatti la possibilità di spillare da otto vie. Protagonista la Guinness, ma anche una selezione di birre artigianali a tema San Patrizio, da abbinare ai piatti delle dieci Cucine del MOG.

Domenica la festa sarà alimentata dalla musica irish della band The Red Feather’s Fellow, gruppo dalle origini genovesi ma dal cuore irlandese, che si esibirà in due diversi momenti: dalle 13 alle 15 e dalle 18:30 alle 20:30. Alle 17, i palati musicali degli appassionati potranno godere di un intrattenimento musicale con voce e violino. Il tutto naturalmente accompagnato sempre dalla birra e dai piatti proposti dalle dieci Cucine. E con un publican d’ eccezione, Enrico “Cito” Opisso, titolare dell’Irish Pub più famoso in città (Molly Malone’s) che torna al MOG dopo il successo del St Patrick's Day di due anni fa. Ingresso gratuito.

Marzo al MOG, però, sarà ispirato oltre ai colori dell’Irlanda anche alle spezie che viaggiano tra Genova e il mondo nel nuovo format Il Lunario in dispensa che guarda alla cucina del territorio attraverso i prodotti che non possono mai mancare nella casa di un buon ligure. E le spezie in una città di mare sono un vero must come ci racconterà l’esperta di cucina genovese Enrica Monzani in due appuntamenti:

- sabato 16 marzo alle ore 10:30 (sala Superba) con Antonella Cavanna della Drogheria Torielli nel Seminario esperienziale gratuito “Viaggio nel mondo delle spezie” (su prenotazione sul sito www.moggenova.it > LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viaggio-nel-mondo-delle-spezie-851562204477)

- martedì 26 marzo alle ore 19 (aula Fornelli) nel corso di cucina Le spezie in cucina con Antonella Cavanna e Roberto Avanzino per cucinare tre piatti con le spezie protagoniste, ovvero le Tortillas di lenticchie al curry, i Ceci con salsa speziata e Riso pilaf al cardamomo e il Tè anti raffreddore (€ 60; biglietti disponibili qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-spezie-in-cucina-851397251097)