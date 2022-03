Festa di San Patrizio al Mog: birra, whiskey, torneo Sei Nazioni e musica al Mercato Orientale

Da giovedì 17 a domenica 20 marzo il Mog si colora del verde d'Irlanda per celebrare San Patrizio: con Enrico “Cito” Opisso del Molly Malone's a spillare Guinness, piatti a tema, il Sei Nazioni sugli schermi, degustazioni di whiskey Jameson, un concerto dei Red Feather's Fellow, quiz in lingua con Myes Genova, lab di spillatura della birra.

Quattro giorni di iniziative, tra pinte di Guinness, musica, Whiskey Jameson e rugby nel puro spirito irlandese che sarà richiamato nelle tradizioni e nei colori, nella musica e nei bicchieri.

Durante tutta la durata dell’evento cambieremo anche look creando un allestimento a tema capace di evocare il mood della festa ad effetto Dublino.

Ognuno dei food corner ospiterà una proposta che richiami la cucina e la tradizione irlandese, mentre la birra sarà appannaggio di una vera e propria guest star, Enrico “Cito” Opisso del Molly Malone’s, il pub irlandese per antonomasia in città.

Il programma

GIOVEDI’ 17 – SAN PATRIZIO

L’atmosfera entra nel vivo a partire dalle 20 con il concerto di musica irlandese con i The Red Feather’s Fellow tra pinte di birra e gadget Guinness.

VENERDI’ 18

Dalle birre si passa al whiskey. Come protagonista ci sarà il Jameson, uno dei più famosi Whiskey di Dublino. Per l’occorrenza, il Bar centrale ospiterà un bartender d’eccezione, Massimo Felice, che proporrà una drink list a tema tutta da provare.

SABATO 19

Una giornata dedicata soprattutto alle famiglie e si partirà, dalle 12.30 alle 15.30, con i laboratori dedicati ai più piccoli in collaborazione con Il Sogno di Tommi, mentre per i più grandi saranno trasmesse per tutto il giorno le partite della giornata conclusiva del Sei Nazioni, l’appuntamento più importante per il mondo del rugby: alle 15.15 Galles-Italia, alle 17.45 Irlanda-Scozia e per finire alle 21 Francia-Inghilterra.

DOMENICA 20

La giornata ideale per tutti gli appassionati del buon bere irlandese che dalle 12.30 alle 14.30 potranno spillare la propria pinta direttamente con Davide Catalano (Brand Ambassador Guinness), mentre alle ore 17 presso la Sala Polivalente al primo piano il focus passerà sul Jameson con una masterclass tenuta da Martin Baldassarre – International Brand Ambassador Jameson – e una degustazione che prevede l’assaggio di Jameson Original, Jameson IPA, Jameson Black Barrel prima di chiudere con l’aperitivo che vedrà l’abbinamento di Guinness e ostriche.

La masterclass è gratuita e per partecipare è necessario accreditarsi qui.