Festa di San Giovanni a Vernazzola con stand gastronomici e spettacolo pirotecnico

Dopo due anni di stop forzato, per via della pandemia, il Club Sportivo Urania ritorna ad organizzare la festa del borgo di Vernazzola in occasione del Santo Patrono.

Sabato: bancarelle lungo la via Argonauti, gara di canottaggio, stands alimentari, spettacolo pirotecnico e ballo in spiaggia.

Domenica: in mattinata pulizia della spiaggia in collaborazione con altre associazioni, e nel pomeriggio la tradizionale gara di canottaggio "Voghiamo tutti", manifestazione non competitiva che coinvolge tutti i bagnanti.