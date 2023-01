Celebrazioni e pranzo per la festa di San Giovanni Bosco

Prezzo non disponibile

Dal 28/01/2023 al 31/01/2023

Martedì 31 gennaio si commemora San Giovanni Bosco, considerato dalla religione cattolica Patrono della scuola e degli studenti. L'Opera Don Bosco di Genova Sampierdarena organizza una festa in onore del Santo, da sabato 28 a martedì 31 gennaio.

Programma

Sabato 28 gennaio

Ore 10 - presso Sala Luoni Don Bosco Genova la presentazione Strenna 2023 con Don Stefano Martoglio (Vicario del Rettor Maggiore dei Salesiani). A seguire messa presieduta da Don Stefano Martoglio presso la Parrocchia San Giovanni Bosco e San Gaetano.

Domenica 29 gennaio

Ore 10 - Santa Messa presieduta da Don Francesco Fully Doragrossa (Rettore del Seminario e delegato della pastorale giovanile alla Diocesi di Genova). A seguire brioche per tutti, giochi in cortile e pranzo insieme (su prenotazione)

Martedì 31 gennaio

Ore 9 - Santa Messa presieduta da Padre Daniel Coronel (nel 25° anniversario di profesione religiosa). A seguire tornei e giochi in cortile per ragazzi del Centro di Formazione Professionale e delle scuole; laboratorio di cucina per i ragazzi del CFP.

Ore 18 - Solenne Concelebrazione presieduta da Don Sergio Pellini (Direttore della Casa).

Per informazioni o prenotazione pranzo si richiede di chiamare al seguente numero: 010 640 2601 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16).

Menù

Polenta con Salsiccia + acqua € 5,00

Polenta con formaggi + acqua € 5,00

Penne al sugo + acqua € 3,00

Arrosto + insalata € 3,50

Torta salata a porzione € 2,00